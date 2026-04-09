Франция планирует выделить на оборону дополнительные €36 миллиардов: на что пойдут средства

Во Франции презентовали проект обновленного закона о военном программировании. Он предусматривает, что Париж выделит дополнительные 36 миллиардов евро на оборону до 2030 года, которые пойдут на боеприпасы, усиление ПВО, дроны и средства противодействия им.

Об этом сообщила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Ее заявление прозвучало на брифинге после заседания Совета министров в среду, передает "Укринформ".

"Пересмотр закона должен был состояться в 2027 году, но мы уже начали эту работу, чтобы двигаться быстрее. Наши вооруженные силы должны быть готовы к участию в крупномасштабном конфликте во временном горизонте, который никто из нас не может предсказать", – подчеркнула Вотрен.

По ее словам, речь идет не об изменении стратегии, а о ее усилении, в частности в сфере военных возможностей.

Что предусматривает проект

Согласно документу, Франция планирует увеличить финансирование оборонного сектора на 36 млрд евро, что позволит довести оборонный бюджет до 57,1 млрд евро в 2026 году и до 76,3 млрд евро в 2030 году, то есть до 2,5% ВВП.

Среди ключевых направлений, которые озвучила Вотрен, является увеличение запасов боеприпасов, на что предусмотрено дополнительно 8,5 миллиарда евро, развитие дронов и средств противодействия им, усиление противовоздушной обороны, а также инвестиции в космические и разведывательные способности.

"Что касается военных заказов – в 2024 году мы имели их на 14 млрд, в 2025 году – на 20 млрд, в дальнейшем – 26 млрд евро. Все это заказы для французской оборонной промышленности, что является ключом к суверенитету. Франция является вторым в мире экспортером вооружений", – отметила министр.

Дополнительные 3,9 млрд евро планируют выделить на развитие коммуникаций, наблюдения и контроля в космосе, еще 1,6 млрд дополнительно намерены направить на дроны и антидронные системы – от глушителей до лазеров.

Тут Вотрен вспомнила опыт войны в Украине, отметив, что "80% поражений осуществляются дронами", и это требует ускорения развития соответствующих технологий.

"Сегодня поле боя простирается от морского дна до космоса, и мы должны быть способны действовать на всех этих уровнях", – заявила она.

При этом, согласно документу, дополнительная закупка истребителей Rafale и фрегатов не планируется. Их количество останется неизменным – 225 самолетов и 15 кораблей первого ранга.

Численность оперативного резерва, как предполагается, должна вырасти до 50 тысяч человек к 2030 году, а общая численность вооруженных сил Франции – достичь 330 тысяч.

Ожидается, что обновленный закон о военном программировании будет принят парламентом до 14 июля.

