Фрагмент ракеты SpaceX врежется на поверхность Луны на скорости более 8600 км/ч: чем это может закончиться

Астрономическое сообщество готовится наблюдать за столкновением фрагмента ракеты SpaceX с поверхностью Луны. Неконтролируемый фрагмент верхней ступени ракеты Falcon 9 упадет на спутник Земли 5 августа 2026 года.

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Падение станет следствием отклонения от первоначального плана миссии, однако ученые намерены превратить эту аварию в ценный научный эксперимент. Об этом сообщает научный журнал Universe Space Tech.

Как космический мусор оказался на пути к Луне

История фрагмента ракеты Falcon 9 началась в январе 2025 года, когда она успешно вывела в космос два частных лунных посадочных модуля Blue Ghost и Hakuto-R. По правилам космической безопасности, её верхняя ступень должна была сгореть в плотных слоях атмосферы Земли. Однако объект массой 4,9 тонны остался на нестабильной высокой орбите, сопоставимой с расстоянием до Луны.

Точную траекторию ступени впервые вычислил известный астроном-любитель Билл Грей. Он отметил, что предсказать движение подобных объектов крайне сложно. Помимо гравитации, на них ощутимо влияет давление солнечного излучения. Тем не менее, согласно свежим расчётам, ступень всё же мчится к естественному спутнику Земли.

Ожидается, что в начале августа ракета столкнется с Луной на скорости более 8600 км/ч. Энергия удара будет эквивалентна взрыву 3 тонн тротила.

Уникальный шанс для науки

Ожидается, что падение произойдёт в районе кратера Эйнштейна, расположенного почти на самом краю видимого диска Луны. Удар случится на освещённой Солнцем стороне, где саму вспышку зафиксировать практически невозможно.

Однако краевое положение точки падения даёт исследователям уникальное преимущество: облако пыли и обломков, поднятое взрывом, вылетит за пределы освещенной зоны и будет отлично просматриваться на тёмном фоне открытого космоса.

Кто будет следить за падением

К глобальной кампании по наблюдению привлекают как крупнейшие космические аппараты, так и наземные телескопы:

Lunar Reconnaissance Orbiter (NASA) выполнит детальную съёмку поверхности до и после образования нового кратера.

Pathfinder (Южная Корея) попытается запечатлеть сам момент столкновения с орбиты.

Астрономы-любители из Северной и Южной Америки также приглашены к участию. Для них подготовлены специальные инструкции, позволяющие внести свой вклад в фиксацию этого редкого события.

Напомним, международная группа астрономов совершила прорыв в поисках внеземной жизни. Ученые впервые получили прямое подтверждение существования атмосферы у каменистой экзопланеты, находящейся в обитаемой зоне своей звезды.

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