В Космосе впервые нашли экзопланету с атмосферой, похожую на Землю: где она находится

Международная группа астрономов совершила прорыв в поисках внеземной жизни. Ученые впервые получили прямое подтверждение существования атмосферы у каменистой экзопланеты, находящейся в обитаемой зоне своей звезды.

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Это открытие выводит планету под названием LHS 1140b в число самых перспективных объектов для астробиологических исследований. Об этом сообщает The Guardian.

Где находится новая "Земля"

Открытая в 2017 году планета LHS 1140b расположена относительно недалеко от нас, на расстоянии 49 световых лет. Она вращается вокруг спокойного и стабильного красного карлика в созвездии Кита.

В этой же системе есть еще одна каменистая планета LHS 1140c, однако у нее, по заявлениям исследователей, признаки газовой оболочки полностью отсутствуют.

Что известно о планете

Хотя планету и называют похожей на Землю из-за ее температурного режима и каменистого состава, она имеет ряд уникальных особенностей. Планета в 5,6 раза тяжелее Земли, а ее радиус превышает земной на 70%.

Экзопланета всегда повернута к своей звезде одной стороной (как Луна к Земле). По оценкам ученых, она может содержать гораздо больше воды, чем наша планета.

На LHS 1140b совпали три главных фактора – твердая поверхность, температура, допускающая наличие жидкой воды, и атмосфера, которая защищает планету от радиации и не дает воде испариться в космос.

Как ученые обнаружили атмосферу

Открытие было сделано с помощью инфракрасного спектрографа на телескопе Magellan Clay в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Исследовательская команда под руководством доктора Коллина Черубима наблюдала за планетой, когда та проходила на фоне своей звезды.

Астрономы зафиксировали, как из верхних слоев атмосферы планеты в открытый космос улетучивается гелий. Любопытно, что этот сигнал нестабилен. Данные 2024 года четко показали утечку газа, однако при наблюдениях в 2025 году гелий обнаружен не был. Ученые исключили ошибку или влияние земной атмосферы, заявив, что газовая оболочка планеты динамично реагирует на ультрафиолетовое излучение звезды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что астрономы впервые обнаружили простой сахар в межзвездном пространстве. Соединение нашли в большом газопылевом облаке вблизи центра Млечного Пути. Исследователи считают, что это открытие свидетельствует о возможности образования важных для жизни органических веществ далеко за пределами планет.

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