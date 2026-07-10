Пропавший советский "Луноход-1" вышел на связь спустя 40 лет: каким был сигнал

Спустя почти 40 лет после прекращения работы советского лунохода "Луноход-1" исследователи вновь получили сигнал от его лазерного ретрорефлектора. После определения точного местоположения аппарата сигнал оказался примерно в четыре раза сильнее, чем у "Лунохода-2".

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Об этом сообщает Space Daily со ссылкой на результаты исследований. Анализ показал, что "Луноход-1" находится в отличном состоянии.

Советский луноход "Луноход-1" перестал выходить на связь в 1971 году после почти года работы на поверхности Луны. Сам аппарат, его следы и французский лазерный ретрорефлектор остались на месте, однако на протяжении десятилетий исследователи не знали точных координат, необходимых для наведения лазера.

Ситуация изменилась в 2010 году после того, как высокодетальные снимки, полученные аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, позволили установить местонахождение "Лунохода-1". После этого команда APOLLO смогла направить лазерные импульсы на ретрорефлектор и получить ответ.

Первые измерения показали, что отражатель работает значительно эффективнее, чем ожидалось. По словам руководителя исследования Тома Мерфи, при первой попытке от "Лунохода-1" было получено около 2000 отраженных фотонов, тогда как лучший результат от "Лунохода-2" за предыдущие годы составлял примерно 750 фотонов.

Сигнал от ретрорефлектора "Лунохода-1" был примерно в четыре раза сильнее, чем от аналогичного устройства на "Луноходе-2". Исследователи отметили, что ретрорефлектор сохранился в отличном состоянии, а его окончательное положение оказалось очень благоприятным для лазерных измерений.

"Луноход-1" был доставлен на Луну миссией "Луна-17" 17 ноября 1970 года и стал первым дистанционно управляемым луноходом, работавшим на другом небесном теле. Хотя миссию планировали краткосрочной, аппарат проработал 11 лунных дневных и ночных циклов, преодолев около 10,5 километра.

Пассивный лазерный ретрорефлектор, установленный на луноходе, не требует питания. Он отражает лазерные импульсы, посылаемые с Земли, что позволяет проводить высокоточные измерения расстояния между Землей и Луной и исследовать движение естественного спутника.

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