'Фонтаны' лавы достигали 500 метров: на Гавайях произошло извержение вулкана. Видео

На Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа, во время которого струи лавы достигали примерно 500 метров в высоту. Явление продолжалось около 8 часов и стало уже 41-м.

Об этом сообщает Геологическая служба США. В то же время очевидцы делятся кадрами природного явления в сети.

На тропических островах Гавайев наблюдалось масштабное природное явление – из кратера вулкана Килауэа вырывались лавовые фонтаны значительной высоты. По данным наблюдений, максимальный подъем лавы достигал 500 метров над поверхностью кратера.

Текущее извержение продолжалось ориентировочно 8 часов. Килауэа является одним из самых активных действующих вулканов в мире. Кроме того, он имеет особое значение в местных верованиях: его считают жилищем гавайской богини вулканов Пеле.

Что известно о вулкане

Килауэа – активный вулкан на острове Гавайи высотой 1247 метров. Он является самым молодым среди наземных вулканов архипелага.

Самое мощное извержение произошло в 1959 году, когда лавовые фонтаны поднимались на 600 метров. Значительная активность также фиксировалась в 1977 и 2018 годах, а 5 июня 2023 года Килауэа снова начал извергаться в одном из кратеров после трехмесячной паузы.

Кроме того, возле вершины Килауэа работает музей Национального парка "Вулканы Гавайев".

Напомним, гора Шинмоэдаке на острове Кюсю в Японии изверглась в конце лета. Столб пепла поднялся более чем на 5,5 километра над кратером, сообщили в местном отделении Японского метеорологического агентства. Извержение произошло в 4:53 утра.

Также OBOZ.UA сообщал, в июле в Камчатском крае (РФ) начал извержение вулкан Ключевская Сопка. Это произошло после сильного землетрясения магнитудой 8,7 – самого мощного за более 70 лет – и многочисленных афтершоков. Тогда вулкан активизировался и люди наблюдали выбросы пепла, по ночам над кратером видели свечение от лавы.

