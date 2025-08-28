В Японии проснулся вулкан: пепел поднимался более чем на 5 километров

Гора Шинмоэдаке на острове Кюсю в Японии изверглась утром 28 августа. Столб пепла поднялся более чем на 5,5 километра над кратером, сообщили в местном отделении Японского метеорологического агентства. Извержение произошло в 4:53 утра.

Видео дня

По данным издания Kyodo News, это первый случай с начала июля, когда вулканический пепел поднялся на такую высоту. Власти установили 3-й уровень опасности по пятибалльной шкале и призвали жителей префектур Миядзаки и Кагосима не приближаться к кратеру.

Что известно о вулкане

Шинмоэдаке является частью вулканической группы гор Кирисима и считается одним из полусотни активных вулканов, которые в Японии постоянно находятся под наблюдением. Его возраст оценивается в пределах от 7300 до 25 000 лет. В прошлом он неоднократно демонстрировал активность, в частности крупные извержения фиксировали в 1717, 1822, 1959, 2011 и 2018 годах.

В нынешнем случае вулканическое облако распространилось на несколько километров от кратера. Метеорологи предупреждают о риске камнепадов и выброса вулканических бомб в ближайшей зоне.

История предыдущих извержений

Во время извержения в 2011 году столб пепла поднимался на высоту более 7 километров, были отменены рейсы и закрыты железнодорожные линии. Тогда в районе Мияконоджо власти даже рекомендовали эвакуировать более 2,5 тысячи человек из-за угрозы оползней.

В марте того же года вулкан снова активизировался после землетрясения в Тохоку. Последний раз Шинмоэдаке извергался в июне 2018 года, когда пепел поднялся на несколько тысяч метров после землетрясения в Осаке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 30 июля в Камчатском крае (РФ) начал извержение вулкан Ключевская Сопка. Это произошло после сильного землетрясения магнитудой 8,7 – самого мощного за более 70 лет – и многочисленных афтершоков. Тогда вулкан активизировался и люди наблюдали выбросы пепла, по ночам над кратером видели свечение от лавы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!