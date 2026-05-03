Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в конце концов посетит"сокращенный" военный парад в Москве 9 мая. В этом году там не будет боевой техники, однако авиачасть состоится.

Об этом сообщает агентство Reuters. Кроме того, там также будет присутствовать самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По состоянию на сейчас, как отмечает агентство, словацкий премьер входит в малое количество мировых лидеров, которыесобираются посетить сокращенную версию парада 9 мая. После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии в прошлом месяце, Фицо рассматривают как наиболее пророссийского лидера Евросоюза.

Участие главы правительства Словакии ранее подтвердил помощник администрации президента России Юрий Ушаков. Участие в мероприятиях в Москве также планирует принять самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

В этом году парад победы в Москве будет проходить без военной техники из-за "текущей ситуации", как заявили в Кремле. В российском Министерстве обороны говорят, что кроме техники, на параде также не будет марша воспитанников российских военных учебных заведений, тогда как пролет авиации в конце концов состоится.

Заметим, что ранее Роберт Фицо посещал Москву в 2024 году, через два года после полномасштабного вторжения России в Украину, и встретился с главой Кремля Владимиром Путиным после прошлогоднего парада на Красной площади, что вызвало упрек со стороны словацкой оппозиции и Брюсселя.

Напомним, до этого Литва, Латвия и Эстония запретили словацкому премьеру пролетать над своими странами на пути в Москву. Варшава же запрос Братиславы до сих пор не рассмотрела.

Как сообщал OBOZ.UA, правительственный воздушный борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо в конце концов пропустят в Москву. Чехия стала единственной страной, которая предоставит воздушное пространство самолету словацкого главы правительства.

