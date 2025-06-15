Европейские армии понимают, что не обучены для такой войны, как в Украине, – генерал

Армии европейских стран понимают, что они не обучены ведению такой войны, как сейчас идет в Украине. Войскам стран Европы понадобится определенное время для того, чтобы научиться успешно применять современные беспилотные системы, а также защищаться от них.

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Об этом в интервью Радио Свобода сказал финский генерал в отставке, бывший глава военной разведки Финляндии, депутат Европарламента Пекка Товери. Он надеется, что Европе не придется вести такую войну.

"Европейские армии понимают, что не обучены для войны, которую мы видим сейчас в Украине. Им нужно время, чтобы научить свои силы использовать беспилотники и защитить себя от атак БПЛА", – считает генерал.

По его словам, со времен Второй мировой войны военная мощь Запада базировалась на авиации.

"Воздушные силы уничтожают материально-техническое обеспечение, структуру командования, транспортную систему [противника]. А потом присылаются свои механизированные силы, которые убивают оставшуюся часть, которая не имеет поддержки, разведки, огневой мощи. Нам придется вести собственную войну и использовать собственные силы", – убежден Товери.

Журналисты напоминают, что в западных СМИ все чаще говорят о возможной атаке государства-агрессора России на восточный фланг НАТО. К примеру, The New York Times пишет, что Моска укрепляет военные базы и строит военную инфраструктуру у границ Финляндии, а Bild сообщает, что поляки и литовцы оставляют Сувальский коридор, опасаясь нападения РФ.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия может напасть на страны Альянса уже через пять лет. По его словам, Москва восстанавливает свои военные силы и возможности быстрее, чем считалось ранее.

В свою очередь руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль сказал, что вторжение РФ в Украину является первым шагом на пути к глобальному конфликту РФ с Западом. Целью Кремля сейчас является проверка решимости НАТО в защите своих членов. По его убеждению, сделать это Москва может в любой момент , например, заслав в Эстонию своих "зеленых человечков" под предлогом "защиты русскоязычных".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее разведка США оценила запасы и темпы производства крылатых и гиперзвуковых ракет РФ. Москва на данный момент могла накопить от 300 до 600 крылатых ракет большой дальности.

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