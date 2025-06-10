'Достаточно направить 'зеленых человечков': в разведке Германии назвали страну, с которой РФ может начать агрессию против НАТО

Полномасштабное вторжение России в Украину является первым шагом на пути к глобальному конфликту РФ с Западом. Целью Кремля сейчас является проверка решимости НАТО в защите своих членов.

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Сделать это Москва может в любой момент, например, заслав в Эстонию своих "зеленых человечков" под предлогом "защиты русскоязычных". Об этом со ссылкой на данные разведки заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в подкасте Table.Today.

"Мы абсолютно уверены, и у нас есть разведданные, которые подтверждают это. Что Украина – это лишь шаг на пути к Западу", – сказал Каль.

Для начала захвата Европы, по мнению главы немецкой разведки, россиянам не обязательно сразу начинать полномасштабную операцию. Колонны военной техники и сотни тысяч солдат вполне могут заменить гибридные методы.

"Это не значит, что мы ожидаем, что танковые армии будут продвигаться на запад. Достаточно направить в Эстонию "зеленых человечков" для защиты якобы угнетенных русских меньшинств", – подчеркнул Каль.

Напомним, ранее стало известно, что разведка США оценила запасы и темпы производства крылатых и гиперзвуковых ракет РФ. Москва сейчас могла накопить от 300 до 600 крылатых ракет большой дальности. Это все Х-101 воздушного базирования и Р-500 от ОТРК "Искандер" и "Калибр" морского базирования. Арсенал Х-47М2 "Кинжал", "Циркон", боевых блоков "Авангард" и других видов гиперзвукового вооружения РФ по состоянию на май составил 200-300 единиц. РФ уже проигрывает "гонку вооружений" Китаю, и текущие темпы производства не позволяют Москве наверстать упущенное.

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