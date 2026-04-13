Европе грозит пылевая буря из Сахары: дойдет ли она до Украины

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит 13 апреля объяснил ситуацию с возможным распространением пыли из Сахары над Европой и Украиной. По его словам, по состоянию на этот день ни одного пылевого облака над Европой, в том числе и над Украиной, не наблюдается.

Комментарий эксперта обнародовало РБК-Украина. Семилит прямо отметил: "над нами и, в принципе, над Европой – не наблюдается даже этой пыли". Он также уточнил, что сейчас специалисты лишь фиксируют наличие или отсутствие пыли, а не прогнозируют ее распространение.

Где сейчас пыль

По словам синоптика, пыль преимущественно находится над Средиземным морем. Это объясняется близостью региона к Сахаре, откуда она и поступает. И, если честно, это выглядит довольно логично – воздушные массы движутся не хаотично, а по определенным направлениям.

В то же время эксперт подчеркнул, что спутниковые данные не показывают никаких угрожающих образований над Европой."Сейчас облака прям такого, или еще чего-то – нет", – сказал он. И добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от движения воздушных масс.

Что это значит

Самое важное, что сейчас для Украины нет оснований говорить об опасности. Воздушные потоки движутся преимущественно с запада и северо-запада, а не с юга. То есть даже потенциальный перенос пыли выглядит маловероятным.

Семилит отметил, что даже в случае попадания частиц пыли в атмосферу Украины это не будет похоже на классическую пылевую бурю. Речь идет скорее о незначительной запыленности на высоте. "Это, возможно, будет просто как запыленность воздуха на высотах", – уточнил он.

Также он обратил внимание, что пыль в воздухе есть постоянно – в частности из-за транспорта и строительства. Поэтому подобные явления обычно не имеют существенного влияния на людей.

Отдельно синоптик вспомнил о влажности воздуха над Украиной. Из-за нее мелкие частицы могут служить ядрами конденсации, то есть способствовать образованию облачности. Но это, скорее, обычный атмосферный процесс, чем что-то необычное.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 13 апреля в Украине ожидается неравномерное распределение осадков. Пройдут дожди в южных и центральных регионах. В то же время ночь будет оставаться прохладной с риском заморозков.

