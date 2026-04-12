Где гарантированно будут дожди 13 апреля: прогноз Диденко

В понедельник, 13 апреля, в Украине ожидается неравномерное распределение осадков. Пройдут дожди в южных и центральных регионах. В то же время ночь будет оставаться прохладной с риском заморозков.

Однако днем температура постепенно повысится. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так что в южной части и большинстве центральных областей дожди будут гарантированными, тогда как на западе, севере и востоке страны осадки маловероятны или будут носить локальный характер. Ветер ожидается восточного направления, умеренной силы.

Температурный фон будет оставаться контрастным: в ночные часы возможны заморозки, особенно в условиях прояснения. Днем воздух прогреется до +10...+13°C, а на востоке страны – до +15°C.

В столице 13 апреля существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура составит +1...+4°C, на окраинах возможны заморозки, днем – +8...+10°C.

Уже в течение недели заморозки постепенно будут отступать, а дневная температура будет повышаться, сопровождаясь большим количеством солнечных периодов.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующей неделе, начиная с понедельника, 13 апреля, синоптики прогнозируют по Украине местами кратковременный дождь, с мокрым снегом ночью. При этом в отдельных регионах ожидаются незначительные заморозки до -3 градусов мороза.

