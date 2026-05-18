'Европа вступает в новую оборонную эру': что известно о ракете RUTA Block 3, которую испытают в Украине

Европейская оборонная компания Destinus совместно с Rheinmetall AG объявили об ускорении программы RUTA Block 3, которая предусматривает создание высокоточной дальнобойной системы в классе до 2000 км. Разработку планируют вывести на этап летных испытаний уже в 2027 году.

Видео дня

Система позиционируется как следующий шаг в масштабировании европейских дальнобойных ударных возможностей.

Программа RUTA Block 3 разрабатывается как часть поэтапного развития семейства систем, которые уже находятся в серийном производстве и испытаниях. Об этом в пресс-релизе сообщила оборонная компания Destinus.

RUTA Block 3 является продолжением линейки RUTA, где Block 1 уже производится серийно в Нидерландах, а Block 2 проходит летные испытания с участием украинского оборонного кластера Brave1. Новая версия системы должна расширить возможности до дальнобойного ударного уровня, сохраняя модульную архитектуру и контейнерный запуск.

Производственная модель предусматривает распределение мощностей между тремя странами: Нидерландами, Украиной и Германией. В Германии совместное предприятие Rheinmetall AG и Destinus должно обеспечить высокоскоростную сборку и интеграцию систем для европейских заказчиков, включая Бундесвер.

Технически Block 3 планируют оснастить новым турбореактивным двигателем Destinus T220 и боевой частью класса 250 кг. Система получит автономную навигацию для работы в условиях отсутствия GNSS и терминальное наведение, что повышает точность в сложной среде радиоэлектронной борьбы.

Запуск предусмотрен из контейнерной ISO-архитектуры, позволяющей развертывание с суши, моря или стационарных позиций. В компании подчеркивают, что ключевая цель программы – не единичные образцы вооружений, а создание масштабируемого промышленного производства дальнобойных систем в Европе.

Напоминаем, что крупнейшим партнером Украины по объему помощи в сфере безопасности является Германия. Именно она предоставила нашим Силам обороны около трети всей материальной поддержки и в 2026 году планирует выделить на это не менее 11,5 млрд евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall и телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom объявили о создании совместной системы защиты немецких городов и критической инфраструктуры от дронов и диверсий. Компании планируют разработать высокотехнологичный "щит", который объединит средства ПВО, киберзащиту и сетевые технологии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!