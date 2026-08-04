Европа страдает от засухи: на Дунае останавливают АЭС, в Нидерландах запрещают забор воды из каналов

Румыния остановила первый энергоблок АЭС "Чернаводе" из-за критического падения уровня воды в Дунае, вызванного сильной засухой. Между тем в Нидерландах из-за длительного дефицита осадков власти ввели запрет на забор воды из каналов в ряде регионов.

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Об остановке реактора сообщили румынская компания Nuclearelectrica, Министерство энергетики и телеканал Digi24. В компании подчеркнули, что решение носит превентивный характер и направлено на защиту оборудования. Также там предупредили: если уровень Дуная продолжит снижаться, может быть принято решение об остановке и второго энергоблока.

Засуха усугубляется

Первый энергоблок АЭС "Чернаводе" был контролируемо остановлен во вторник в 11:00. Такое решение было принято после последних прогнозов Национального института гидрологии и управления водными ресурсами, которые свидетельствовали о дальнейшем падении уровня воды в Дунае.

В Nuclearelectrica пояснили, что реактор вновь подключат к национальной энергосистеме после того, как условия позволят безопасно возобновить его работу. В то же время компания заявила, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации может быть остановлен и второй реактор.

"Если отдельные параметры, связанные с низким уровнем Дуная, приблизятся к допустимым эксплуатационным пределам, специалисты АЭС примут необходимые меры для поддержания запаса безопасности, в том числе примут решение об остановке одного или даже обоих энергоблоков", — говорится в сообщении компании.

Помимо Румынии, последствия засухи ощущаются и в других странах Европы. В частности, в Нидерландах местные власти в отдельных районах запретили забирать воду из каналов для орошения, чтобы предотвратить дальнейшее истощение водных ресурсов.

Меры в энергетике

Премьер-министр Румынии Илие Боложан, который также временно исполняет обязанности министра энергетики, провел заседание Энергетического командования для оценки ситуации в энергосистеме страны.

По данным Министерства энергетики, расход воды в Дунае сократился примерно до 1630 кубометров в секунду. Именно из-за этого было решено остановить первый реактор, чтобы обезопасить три насоса системы охлаждения.

В ведомстве отметили, что возможное повреждение хотя бы одного из насосов потребовало бы сложного ремонта, который мог бы длиться от нескольких месяцев до года.

На этой неделе максимальное потребление электроэнергии в Румынии прогнозируется на уровне около 7300 МВт. Внутреннее производство составит 4000–4300 МВт, а разницу будут покрывать за счет импорта.

В министерстве заверили, что рисков для электроснабжения потребителей нет, а цены для населения не изменятся, поскольку у бытовых потребителей действуют фиксированные тарифы до конца года.

Также во вторник ещё 324 МВт новых энергетических мощностей должны получить разрешение на коммерческую эксплуатацию. Из них 176 МВт приходится на системы накопления энергии, ещё 148 МВт — на солнечные и ветровые электростанции. Кроме того, ещё 990 МВт находятся на различных этапах подготовки документов для согласования.

Новые ограничения в Нидерландах

Засуха вынуждает власти Нидерландов вводить все более жесткие ограничения на использование водных ресурсов. С среды все шлюзы в районе Гааги и Роттердама будут закрыты, а в нескольких регионах страны расширяют запрет на забор воды из каналов, ручьев и водоемов.

Член правления водного управления Делфланда Стейн ван Боксмер назвал ситуацию "уникальной". По его словам, запасы пресной воды в регионе быстро сокращаются, тогда как потребность в ней остается очень высокой. Он признал, что новые ограничения будут иметь серьезные последствия для жителей и бизнеса, однако подчеркнул, что они неизбежны.

Во всём районе Делфланд между Гаагой и Роттердамом больше нельзя использовать поверхностные воды. Запрет распространяется на тепличные хозяйства, фермеров, природоохранные организации, муниципалитеты, спортивные клубы, поля для гольфа, конные хозяйства, а также на жителей, которые брали воду из каналов для полива садов и огородов.

В провинции Северный Брабант власти также ужесточили ограничения. Отныне в южной части Западного и Центрального Брабанта запрещено брать воду из ряда рек и ручьев. Если раньше действовали временные ограничения на полив в течение дня, то теперь запрет расширили еще на несколько водоемов, а исключение для садоводов, выращивающих фрукты, отменили.

Из-за низкого уровня воды в реке Эйссел власти также на неопределенный срок закрыли шлюз, ведущий во внутреннюю гавань города Девентер. В муниципалитете пояснили, что открытие шлюза в таких условиях может привести к повреждению ворот и потере значительных запасов воды.

Засуха сказывается и на животноводстве. Вдоль побережья Вадденского моря и на острове Тексел начали перемещать овец и крупный рогатый скот, которые паслись на дамбах. Из-за полностью высохшей травы пастбищам требуется время для восстановления до начала осеннего сезона штормов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии в ближайшие дни полностью остановят работу Пакшской атомной электростанции из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Одновременно в стране произошла авария на Дунайской теплоэлектростанции, а жара вызвала исторически высокий спрос на электроэнергию, что создало угрозу энергетического кризиса уже с понедельника

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