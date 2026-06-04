'Евреям запрещено': в Германии разворачивается антисемитский скандал из-за случая в баварском отеле. Фото

В немецкой Баварии разворачивается антисемитский скандал. Пожилая пара из Израиля хотела провести отпуск в городе Лам в Верхнем Пфальце, они через сервис Booking.com попытались забронировать номер в отеле Zum Hirschen. Но вместо подтверждения брони они получили ответ, что "евреям вход в наш отель запрещен".

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Такое сообщение "оставило пару безмолвной", сообщает ВіІԁ. Супруги обратились в Генконсульство Израиля в Мюнхене, и после проверки подлинность сообщения была подтверждена.

Однако пока единственная реакция на этот антисемитский выпад – это удаление отеля из системы Booking.com. Мюнхенская прокуратура утверждает, что начала расследование дела "по подозрению в разжигании ненависти", – но "против неизвестных лиц". В свою очередь владельцы отеля просто извинились перед супругами из Израиля.

Возвращение в тридцатые

"Когда израильская пара связалась с нами, я сначала не могла поверить. После того, как мы несколькими способами подтвердили этот откровенный антисемитизм, я была ошеломлена. Или мы вернулись в 1930-е годы, когда евреям был запрещен въезд?" – спрашивает генеральный консул Израиля в Мюнхене Таля Ладор-Фрешер.

Дипломат обратилась ко всему немецкому обществу с призывом противостоять волне антисемитизма, которая (по ее мнению) сейчас поднимается в ФРГ.

"Смотрите, здесь сейчас взрывается антисемитизм. Что-то нужно делать, иначе немецкая демократия в опасности. Порядочные люди в широких слоях общества должны выступить против этого – хотя бы расклеив наклейки против антисемитизма. Антисемитизм не должен стать социально приемлемым в этой стране", – отметила она.

Реакция властей

"Важно, чтобы мы реагировали на такие инциденты с открытыми глазами и действовали решительно", – заявил уполномоченный Баварии по борьбе с антисемитизмом, доктор Людвиг Шпенле. Это он обратился в соответствующие органы с заявлением о позорном случае в Ламе.

Однако Мюнхенская прокуратура ответила на заявление довольно лаконично: "начато расследование против неизвестных лиц по подозрению в разжигании ненависти".

Извинения отеля

"Это совершенно не соответствует нашему мировоззрению. С нашей стороны было однозначно неправильно так ответить в чате", – цитирует издание слова младшего менеджера отеля Андреаса Фогля.

В отеле утверждают, что приняли запрос израильтян на бронирование номера за подделку – именно поэтому он был отклонен. И вообще в заведении пожаловались на фишинговые атаки отеля в интернете.

Но почему ответом на фишинговые атаки заведения стало высказывание "евреям в наш отель вход запрещен", остается непонятным, говорит Таля Ладор-Фрешер.

"Я не понимаю объяснения отельера в этом контексте; оно для меня неприемлемо. Дело сейчас рассматривается Министерством юстиции", – отмечает дипломат.

Антисемитизм в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, антисемитский скандал недавно произошел и в Закарпатской области, причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. А именно – в конце апреля на одном из утренних совещаний, во время представления нового заместителя начальника ГУ ГСЧС, в зал внесли еврейский религиозный головной убор и приказали новоназначенному чиновнику одеть его перед коллегами.

А вообще в Украине уже принят и действует закон, устанавливающий уголовную ответственность за антисемитизм. Документ содержит поправки в статью 161 УКУ о нарушении равноправия граждан – теперь за проявление антисемитизма могут наказать лишением свободы до 8 лет.

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