На Закарпатье разгорелся скандал из-за антисемитского инцидента в ГСЧС: делом занялась полиция

В Закарпатской области в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций произошел антисемитский инцидент. 30 апреля на утреннем совещании во время представления нового заместителя начальника ГУ ГСЧС якобы в зал внесли еврейский религиозный головной убор и приказали новоназначенному чиновнику надеть его перед коллегами.

Об этом сообщил Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 161 УК Украины.

Что известно об инциденте

Антисемитский инцидент произошел во время утреннего совещания в ГСЧС 30 апреля, когда представляли нового заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области Евгения Праслова.

"Согласно обнародованной информации, которая появилась в открытых источниках, во время представления нового заместителя начальника ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области Евгения Праслова начальник управления Олег Самсоненко принес в актовый зал еврейский религиозный головной убор — мафтир-гитл с накладными пейсами — и приказал новоназначенному чиновнику одеть его перед личным составом для фотографирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Евгений Праслов сначала отказывался это делать, однако после настаиваний со стороны руководителя был вынужден одеть кипу в присутствии коллег, при этом находясь в форменной одежде ГСЧС.

Кроме того, речь идет о том, что после этого Олег Самсоненко якобы заявил, что Евгений Праслов "по своей хитрости напоминает этот народ — жидов". А также сказал, что на следующем построении и на День спасателя все работники будут в касках, а Евгений Праслов должен быть в строю в этой кипе.

После этого якобы была осуществлена фотофиксация события для официального ресурса ГСЧС.

По информации источников Объединенной еврейской общины Украины, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за антисемитизм. Документ содержит поправки в статью 161 УКУ относительно нарушения равноправия граждан. Теперь за проявление антисемитизма будут наказывать либо штрафом, либо лишением свободы до 8 лет.

