С сентября 2023 года на всех возможных площадках поднимал вопрос отправки экспедиционных корпусов стран-партнеров в Украину. И вот, наконец, мы приближаемся к очередным судьбоносным решениям.

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6 червня 1944 року ввійшло в історію, як дата, коли союзники висадились в Нормандії і це мало важливе значення у перемозі над нацизмом. 6 червня 2024 року ввійде в історію, як день, коли Франція здійснить крок до формування воєнного союзу підтримки України. Надзвичайний символізм. Важливо, що на цій події буде присутній Президент України Володимир Зеленський і лідери вільного Світу. Тому що боротьбу за Свободу, демократію та цінності, зараз веде Український народ і нам потрібна підтримка, а саме військова коаліція.

Проти нас воює росія з коаліцією держав. І довкола нас має формуватись військовий союз.

Вочевидь у Франції та наших партнерів є розуміння, що вже замало порушувати питання лише про пришвидшення надання Україні різних систем озброєння. Настав час питання про оформлення військової коаліції саме союзників, а не просто партнерів, для підтримки України та можливої участі в бойових діях проти агресора на українській території.

Я думаю, що як тільки будуть інструктори, будуть військові контингенти. Мені видається, що ці інструктори приїдуть не тільки наші сили вчити. Вони приїдуть переймати досвід як воюють росіяни, зрозуміти, усвідомити, навчитись, щоб готувати своїх. Готувати тих, які можуть приїхати після інструкторів, готувати іноземні війська, які можуть зайти в Україну за певних умов. Це може бути підготовка.

Якщо зайдуть ці війська, відповідно, то вони прибудуть зі своєю зброєю, зокрема і системами ППО.

Наразі, Україна має привід порушувати питання в рамках безпекових угод, які зараз підписуються, і говорити що гарантії безпеки мають поширюватись на те, що наші партнери в якийсь момент мають нам допомагати і військами хоча б якісь функції виконувати.

І це, треба розуміти, на майбутнє запорука миру, до якого ми хочемо прийти. Гарантії безпеки для України, якщо не вступ в НАТО, то такі як для Південної Кореї чи Японії. І якщо не порушити питання і не створити зараз певний прецедент, то щоб не сталося так, що захід від цієї ідеї може або дистанціюватись, або про неї забути, або її відкласти.

Заявами чи санкціями змусити Росію вийти з України неможливо, це можливо зробити лише силою. Разом з партнерами можна раз і на завжди продемонструвати Росії, що Україна залишається в сфері західного впливу.

Хоч ми й не можемо одномоментно звільнити всю нашу територію, але війська (партнерів) вже мають бути тут як гаранти безпеки. Щоб ми зміцнювались, щоб займалися економікою, нарощували обороноздатність, потужність, наші сили. І були готові в якийсь момент всі території звільнити.

(На фото МЗС Франції, під час поїздки в грудні 2023 року)