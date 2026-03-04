'Этот кризис влияет на всех нас': премьер Испании ответил Трампу и раскритиковал действия США в Иране. Видео

Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа разорвать торговые отношения с этой страной из-за отказа Мадрида позволить американским войскам использовать свои военные базы для ударов по Ирану. Он подчеркнул, что Испания не будет участвовать в том, что нарушает ее ценности и интересы.

Видео дня

Отступиться от этих принципов, подчеркнул Санчес, Испанию не заставит "страх мести" со стороны США. Об этом глава испанского правительства заявил в обращении, которое транслировалось в эфире испанского телевидения.

Санчес ответил Трампу

В своем обращении Санчес подчеркнул, что Испания не поддерживала и не будет поддерживать войны и нарушения международного права.

Он вспомнил о российско-украинской войне, боевых действиях в секторе Газа, а также об операции США в Ираке в 2000-х годах – и резюмировал: во всех этих конфликтах позицию испанского правительства можно сформулировать двумя словами: "Нет войне".

"Я считаю, что эта позиция вовсе не наивная. Она последовательна. И поэтому мы не собираемся быть соучастниками чего-то плохого для мира, что также противоречит нашим ценностям и интересам, просто из-за страха мести со стороны кого-то. Потому что мы имеем абсолютную уверенность в экономической, институциональной, а также, я бы сказал, в моральной силе нашей страны. В такие моменты мы гордимся тем, что мы испанцы – как никогда раньше", – заявил Санчес.

По его словам, кризис на Ближнем Востоке "влияет на всех нас".

ЕС стал на сторону Испании

В Европейском Союзе поддержали Испанию после угроз Трампа. Соответствующее заявление было сделано на уровне Европейской Комиссии, которой страны-члены делегировали торговые полномочия, пишет ЕІ Раіѕ.

"Комиссия будет гарантировать полную защиту интересов Европейского Союза. Мы полностью солидарны со всеми государствами-членами и всеми их гражданами, и через нашу общую торговую политику мы готовы действовать, если необходимо, для защиты интересов ЕС", – представитель исполнительного органа Европейского Союза.

Получает Испания поддержку и на уровне лидеров отдельных европейских стран. В частности, о намерении позвонить Санчесу, чтобы выразить солидарность с Испанией на фоне угроз со стороны США, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Почему Трамп разозлился на Мадрид

С угрозами в адрес Испании Трамп набросился во время визита в Белый дом федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. В Овальном кабинете, в присутствии чиновников и журналистов он заявил, что США планируют прекратить все торговые операции с Испанией из-за того, что Мадрид запретил Вашингтону использовать свои военные базы для операции против Ирана. Соответствующий приказ он якобы уже передал министру финансов США Скотту Бессенту.

"Некоторые европейские страны, например Испания, они ужасны. На самом деле я уже сказал Скотту (Бессенту. – Ред.) прекратить все торговые дела с Испанией. Прежде всего, с Испанией... В Испании нет ничего такого, что было бы нам нужно", – сказал Трамп.

Он добавил, что в Испании"замечательные люди, но нет замечательных лидеров".

Также президент США заявил, что американские войска могли бы использовать испанские базы и без разрешения испанских властей – если бы только захотели этого.

"Мы могли бы просто прилететь и воспользоваться ими. Никто не будет говорить нам не использовать их. Но нам это и не нужно", – добавил глава Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече Мерца и Трампа от последнего досталось и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, который также изначально не давал разрешения США использовать британские базы во время операции против Ирана.

"Я недоволен Великобританией. Нам понадобилось три-четыре дня, чтобы выяснить, где мы можем приземлиться. Было бы гораздо удобнее приземлиться там, чем лететь много дополнительных часов. Поэтому мы очень удивлены. Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем", – заявил Трамп, который сам себя неоднократно – и безосновательно – сравнивал с такими лидерами США как Теодор Рузвельт и Рональд Рейган.

Более того, в последнее время "планка" для сравнения у президента США поднялась еще выше. Как следует из жалоб американских военных в Фонд религиозной свободы военнослужащих, к участию в войне против Ирана командиры "мотивировали" их утверждениями, что война против Ирана является "частью Божьего замысла", а Трамп "был помазан Иисусом, чтобы зажечь сигнальный огонь в Иране, чтобы вызвать Армагеддон и отметить его возвращение на Землю".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!