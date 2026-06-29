«Это приемлемая цена»: глава МИД Эстонии прокомментировал падение украинских дронов на территории стран НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что случаи падения украинских беспилотников на территории стран НАТО являются приемлемой ценой за удары по российской военной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим предприятиям. По его словам, такие инциденты стали следствием активизации украинских атак вглубь территории РФ в последние месяцы.

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Об этом Маргус Цахкна заявил в интервью Financial Times. Он подчеркнул, что Эстония не довольна падением украинских дронов на своей территории, однако не считает это поводом требовать от Киева прекратить такие операции.

"Конечно, мы не рады этому. Но мы не говорим Украине прекратить это", – сказал глава эстонского МИД.

Удары по России

Цахкна отметил, что украинские удары на большие расстояния наносят серьезный ущерб ключевым экономическим и военным объектам России. По его словам, именно эти атаки поражают "жизненную артерию" режима российского диктатора Владимира Путина.

Министр пояснил, что Россия в последнее время значительно усилила средства радиоэлектронной борьбы и другие меры противодействия украинским беспилотникам. Из-за этого отдельные дроны, в частности те, что направлялись в район Санкт-Петербурга, сбиваются с курса и могут окаzyваться на территории соседних стран НАТО.

По словам Цахкни, Эстония уже неоднократно сталкивалась с подобными случаями. На прошлой неделе на одном из полей страны обнаружили украинский беспилотник, который не взорвался и имел боевую часть весом около пяти килограммов. В этом году украинские дроны также падали на территории Литвы и Финляндии.

Реакция Кремля

Глава эстонской дипломатии отверг заявления Москвы о якобы причастности стран Балтии к украинским атакам. Он назвал такие обвинения бессмысленными и объяснил их стремлением Кремля оправдать собственные неудачи.

Цахкна также заявил, что за последние два с половиной месяца риторика вокруг Путина заметно изменилась.

Он связал это прежде всего с экономическими последствиями украинских ударов по российским объектам. По словам министра, именно кампания с применением дальнобойных беспилотников всё сильнее влияет на возможности России продолжать войну.

Экономическое давление

Цахкна заявил, что Кремль все больше обеспокоен ударами по объектам, связанным с экспортом энергоносителей через Балтийский регион. Он обратил внимание, что примерно 60% российской нефти, поставляемой на экспорт, проходит через Финский залив, поэтому атаки на соответствующую инфраструктуру имеют существенное экономическое значение.

Министр также отметил, что в России все чаще возникают перебои с топливом. По его словам, удары по нефтяным объектам в Санкт-Петербурге и Москве нанесли серьезный удар по репутации российских властей внутри страны.

Несмотря на это, Цахкна считает, что говорить о готовности Путина к переговорам пока рано. По его мнению, российский президент скорее продолжит придерживаться выбранной стратегии, чем пойдет на уступки.

Предупреждение Европе

Глава МИД Эстонии также раскритиковал попытки отдельных европейских государств активизировать контакты с Россией. По его убеждению, Кремль стремится использовать переговорный процесс для затягивания времени и ослабления единства союзников Украины.

"Путин уже в течение последнего месяца пытается втянуть Европу в переговоры. Это нужно, чтобы выиграть время. Использовать Европу как возможность выиграть время. Разделить нас", – сказал он.

По словам Цахкны, Москва хотела бы, чтобы европейские страны выступали не союзниками Украины, а нейтральными посредниками. Он предупредил, что такой сценарий может привести к ослаблению давления на Россию.

Министр также назвал преждевременными дискуссии о том, кто именно мог бы представлять Европейский Союз на возможных переговорах с Кремлем.

"Прежде чем Европа решит, кто должен нас представлять, мы сначала должны договориться о совместном послании. И только потом обсуждать вопрос о посланнике", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Маргус Цахкна заявил, что российский диктатор Путин систематически использует страхи Европы перед возможной эскалацией в качестве инструмента давления. Таким образом Кремль пытается заставить партнеров сократить поддержку Украины и ограничить удары по объектам на территории РФ.

Министр подчеркнул, что право Украины наносить удары по объектам в глубоком российском тылу не ставится под сомнение, а так называемые "дальнобойные санкции" демонстрируют свою эффективность.

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