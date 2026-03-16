'Это подделка': Трамп заявил, что морских дронов не существует. Видео

Иранских морских дронов-камикадзе не существует, это – фейк. Если бы эти лодки действительно существовали, США отреагировали бы на них как на любую другую морскую угрозу.

Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что таких лодок не существует, а видео с ними, вероятно, созданы с помощью искусственного интеллекта.

"Камикадзе-лодок не существует. Это фейк. И это почти сразу видно, когда на них смотришь... Некоторые люди спрашивают: "Где эти корабли? Почему никто их не видел?" Знаете почему? Потому что их создал искусственный интеллект. Это фейк", – заявил глава Белого дома.

По словам президента, если бы морские дроны были реальны, США отреагировали бы на них так же, как и на другие морские угрозы.

"Если бы они существовали, мы бы их атаковали так же, как и другие корабли по всему региону. Но их нет", – заявил Трамп.

Заметим, к примеру, украинские морские дроны-камикадзе не учитывают заявления американского президента и продолжают наносить ущерб российскому флоту.

Например, в конце прошлого года морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий "теневому флоту" России. В результате атаки танкер получил критические повреждения.

Также Служба безопасности Украины с помощью безэкипажных катеров успешно поразила российскую подводную лодку класса "Варшавянка" в порту Новороссийск. В результате взрыва лодка получила критические повреждения и фактически выведена из строя. По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Португалия подписали заявление о совместном производстве морских дронов, что станет важным шагом в усилении обороноспособности. По словам лидеров обеих стран, современные беспилотные системы являются реальным инструментом защиты и укрепляют безопасность в Европе.

