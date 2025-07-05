'Это одно из самых ужасных нападений': новый президент ПА ОБСЕ обратился к Путину после атаки на Киев

После очередной массированной атаки России на Киев новоизбранный президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро выступил с жестким заявлением. Он осудил удар по столице Украины и публично призвал кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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Об этом политик написал в своей заметке в соцсети Х. Он отметил, что ночная атака привела к серьезным разрушениям в нескольких районах города, гибели по меньшей мере одного человека и ранению 26 человек.

Сампьетро назвал этот удар "одним из самых ужасных" за все время полномасштабного вторжения РФ.

"Прошлой ночью Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами на Киев. Со значительными разрушениями в нескольких районах, по меньшей мере одним погибшим человеком и 26 ранеными. Это – одно из самых ужасных нападений с начала полномасштабного вторжения. Как президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, я призываю Путина прекратить эту агрессию", – говорится в сообщении.

Он отметил, что в условиях постоянной эскалации агрессии со стороны РФ международное сообщество должно оставаться объединенным в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадало более 20 мирных жителей.

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