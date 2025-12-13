"Это начнет происходить": Трамп пригрозил ударами по наркоторговцам в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп объявил о начале наземных операций против контрабанды наркотиков в Латинской Америке. В то же время он не уточнил, когда и где фактически начнутся эти удары, и можно ли еще избежать эскалации.

Как сообщает Bloomberg, после серии ударов Пентагона по лодкам с наркотиками в международных водах у побережья Южной Америки Трамп обещал расширить борьбу с наркотрафиком.

По словам американского лидера, США уже уничтожили 96% наркотиков , поступавших по морю, и теперь планируют атаковать наземные каналы. По убеждению Трампа, такие удары проще проводить.

"Мы уничтожили 96% наркотиков, которые поступали морем, и теперь начинаем действовать на суше, а на суше это гораздо проще, и это начнет происходить", – заявил американский президент журналистам.

Он подчеркнул, что мишенями являются не только территории, но и люди, которые поставляют наркотики в США.

"Это не обязательно должна быть Венесуэла. Мишенями являются люди, которые завозят наркотики в нашу страну", – отметил он.

Президент США сравнил борьбу с наркотрафиком с боевыми операциями, отметив, что если бы смерти от передозировки считали как боевые потери, это было бы "похоже на войну, которой еще не было".

Несмотря на то, что ранее действия США воспринимали как давление на Венесуэлу и ее президента Николаса Мадуро, Трамп заявил, что удары могут коснуться других стран региона. В свою очередь Мадуро предупредил, что в случае иностранного вторжения его страна готова прибегнуть к "всеобщей повстанческой забастовке" и радикальным мерам.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство США 11 декабря объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, связанного с ним бизнесмена и ряда судоходных компаний. Решение касается также шести танкеров, которые работают в нефтяной сфере Венесуэлы и, по данным Вашингтона, обеспечивают финансовые ресурсы режима.

Кроме того, в начале декабря Дональд Трамп заявил, что США вскоре начнут наносить удары по венесуэльским наркоторговцам на суше, поскольку в Вашингтоне "знают, где они живут, и знают их маршруты". Так Соединенные Штаты сократят наркотрафик в свою страну "до минимума", заверил республиканец.

