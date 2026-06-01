'Это было очень страшно': жители города в Румынии, пострадавшего от российского дрона, боятся повторных атак

После удара российского дрона по многоэтажке в румынском Галаце местные жители заявляют, что больше не чувствуют себя в безопасности. Инцидент стал самым серьезным случаем попадания российского беспилотника на территорию Румынии с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В результате взрыва пострадали два человека, а здание получило значительные повреждения. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел ночью 29 мая в городе Галац, расположенном недалеко от украинской границы. Ударный беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, вызвав пожар и разрушение верхних этажей.

По словам управляющего дома Костела Патричи, жители получили предупреждение об опасности незадолго до взрыва. Последствия могли быть значительно трагичнее, если бы дрон попал в жилую часть здания, а не в лифтовую шахту, которая частично поглотила взрывную волну.

В результате атаки одна женщина и ее сын-подросток получили незначительные ожоги и травмы. Сейчас они находятся в больнице.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон был российским беспилотником типа "Герань-2" ("Шахед"). По его словам, беспилотник изменил курс после того, как был поражен украинскими силами во время атаки на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

В день инцидента румынские военные зафиксировали 43 беспилотника, которые двигались в направлении украинско-румынской границы. В то же время власти страны отмечают, что времени для безопасного перехвата дрона над густонаселенным районом практически не было.

После атаки Бухарест призвал НАТО ускорить размещение дополнительных средств обороны на восточном фланге Альянса. Также Румыния продолжает закупку собственных беспилотных систем и рассматривает возможность совместного производства дронов с украинскими компаниями.

Местные жители говорят, что пережитый удар изменил их отношение к безопасности. Многие опасаются, что подобные инциденты могут повториться, ведь война в Украине все ощутимее влияет на соседние страны.

Напоминаем, что беспилотник, который попал в многоэтажку в румынском городе Галац, был российским "Шахедом" под локальным названием "Герань 2". Такой несомненный вывод содержится в техническом отчете, подготовленном специалистами профильных государственных ведомств Румынии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Румыния обеспокоена инцидентами с российскими дронами на своей территории. В связи с этим президент страны Никушор Дан фактически посоветовал РФ прицельнее бить по Украине, чтобы "быть уверенными, что БпЛА не нанесут повреждений румынским гражданам".

