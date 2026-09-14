«Мы уже видели этот сценарий в 1939 году»: в ЕС раскрыли главную цель Путина в войне в Украине

Канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что у России в войне против Украины гораздо более широкие цели, чем получение отдельных территориальных уступок на востоке. По его словам, Москва стремится спровоцировать политический коллапс Украины, после чего может последовать захват её территории.

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О своей оценке Всевиов написал в социальной сети X. Он отметил, что передача России территорий на востоке Украины заставила бы украинские войска покинуть укрепленные позиции, а требование Москвы о немедленном проведении выборов, по его мнению, указывает на более широкую цель.

"Иногда мы слышим, что Россия хочет лишь ограниченных территориальных уступок на востоке Украины. Это не так. Передача этих территорий заставила бы украинские войска покинуть укрепленные позиции", — написал канцлер МИД Эстонии.

Он добавил, что в сочетании с требованием Москвы о немедленном проведении выборов это, по его словам, свидетельствует о более масштабной цели России.

"Добавьте требование Москвы о немедленном проведении выборов, и более широкая цель становится понятной: политический коллапс, за которым последует захват Украины", — заявил Всевиов.

Параллели с Эстонией

Эстонский дипломат также провел параллель с событиями 1939 года. По его словам, тогда Москва требовала от Эстонии ограниченных прав на размещение военных баз.

"Мы уже видели этот сценарий раньше. В 1939 году Москва требовала от Эстонии ограниченных прав на размещение своих военных баз. Менее чем через год мы были оккупированы и аннексированы", – написал он.

Всевиов подчеркнул, что территория, по его мнению, является средством для достижения главной цели России."Территория — это средство. Украина — это цель. Не стоит поддаваться на эту уловку", — подытожил канцлер МИД Эстонии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Эстонии Ганно Певкур объявил о том, что уходит в отставку. Решение он принял на фоне скандала с закупкой оборонных товаров для Украины.

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