Есть шесть сценариев: в СNN прогнозировали, как Иран может ответить на удары США

После бомбардировки ядерных объектов Военно-воздушными силами США иранское правительство разбрасывалось угрозами, которые касались ударов по американским базам и перекрытию Ормузского пролива. Однако пока Тегеран никаких практических действий не предпринимал против США, за исключением новых ракетных ударов по Израилю.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригрозил, что у его страны есть "множество вариантов" при принятии решения о том, как ответить на атаки США. В СNN прогнозировали, на какие шаги может пойти Иран в ближайшее время.

Удары ВВС США по иранским ядерным объектам вызвали бурные дискуссии в мировой политике. Примечательно, что ряд западных стран, в частности, Франция, Германия и Великобритания призвали к дипломатическому, переговорному решению, чтобы положить конец кризису, а в ООН атаку США на Иран назвали "опасным поворотом в регионе, который и без того находится в затруднительном положении".

После американских ударов Иран незамедлительно ответил ракетными ударами по Израилю, а в правительстве заявили, что атаки США "будут иметь долгосрочные последствия". Кроме того, Тегеран предупредил, что "оставляет за собой все варианты" для ответных действий.

Иран может нанести удар по военным объектам США на Ближнем Востоке

Прямое вмешательство США в конфликт может привести к тому, что Корпус стражей исламской революции Ирана активирует остатки своих доверенных лиц в Ираке, Йемене и Сирии, которые ранее совершали нападения на американские объекты в регионе.

США сохраняют присутствие в 19 местах в регионе, восемь из которых, по мнению аналитиков, имеют постоянное присутствие американский войск. По оценкам Совета по международным отношениям, по состоянию на 13 июня на Ближнем Востоке находилось около 40 тыс. американских солдат. Иранцы несколько раз заявляли, что, если США присоединятся к войне и нападут на их ядерные объекты, они примут ответные меры против американских сил в регионе.

Политический аналитик CNN Барак Равид заявил, что возобновление атак на американские объекты уже на повестке дня. В частности, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы ранее поклялись атаковать американские корабли в Красном море, если США присоединятся к конфликту Израиля с Ираном.

Понимая, что Тегеран не сможет одержать прямую победу в конфликте с Израилем и США, эксперты утверждают, что Иран может попытаться начать войну на истощение, в ходе которой он попытается истощить волю или способность своего противника вести затяжной и разрушительный конфликт, чего президент США Дональд Трамп в начале своего президентства хотел избежать.

Иран может нарушить мировую торговлю нефтью

Аналитик CNN заявил, что Иран имеет возможность повлиять на все коммерческое судоходство в Персидском заливе, если он решит закрыть ключевой маршрут транспортировки нефти – Ормузский пролив. Пока что не было никаких существенных сбоев в мировом потоке нефти. Но если экспорт нефти будет нарушен или если Иран попытается заблокировать Ормузский пролив, мировой рынок нефти может столкнуться с экзистенциальным кризисом.

Пролив соединяет Персидский залив с открытым океаном и является ключевым каналом для экспорта нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока на мировой рынок. По данным Управления энергетической информации США, через пролив ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти.

К слову, вечером 22 июня парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива для судоходства. Это решение является предварительным шагом и выражает поддержку такого действия, и последнее слово теперь за Высшим советом национальной безопасности Ирана. Несмотря на решение парламента, решение по этому вопросу должен принять, в частности, верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Иран может поспешить с созданием ядерной бомбы

Некоторые эксперты говорят, что Иран, скорее всего, будет бороться за обладание ядерной бомбой, даже если нынешний режим рухнет и к власти придут новые лидеры. По словам вице-президента Института Куинси в Вашингтоне Триты Парси, даже если режим рухнет и к власти придут новые военные элементы, они будут гораздо более воинственными, чем нынешний режим, и будут стремиться к обладанию ядерным оружием как единственным сдерживающим фактором.

Более того, эксперты ранее заявляли, что Иран вывез свои запасы обогащенного урана со своих ключевых ядерных объектов на фоне израильских ударов. Атомные электростанции, которые вырабатывают электроэнергию для гражданских целей, используют уран, обогащенный до 3,5–5%.

Иран также, вероятно, выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которым он обязался не разрабатывать бомбу. Такой шаг Тегерана спрогнозировал директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез.

Иран продолжит обмениваться ракетными ударами с Израилем

Первым ответом Ирана на атаку США на его ядерные объекты было нападение на Израиль, а не на американские базы. Понимая, что выдержать полномасштабную конфронтацию с США не в его силах, и надеясь, что Трамп сократит свое участие после удара, Тегеран может просто попытаться увековечить статус-кво, воюя только с Израилем.

Иран может чувствовать, что ему необходимо принять ответные меры, чтобы сохранить лицо. Но это может оказаться бескровным ответом, похожим на тот, что произошел в 2020 году, когда Иран выпустил целый ряд ракет по американским базам в Ираке, что привело к черепно-мозговым травмам у личного состава армии США, но обошлось без смертей.

Иран прибегнет к кибератакам или терроризму

Два военных аналитика заявили, что Иран может прибегнуть к асимметричным мерам, таким как терроризм или кибератаки, чтобы отомстить США. Аналитик CNN по национальной безопасности Дэвид Сэнгер считает, что Корпус стражей исламской революции, вероятно, пытается выяснить, какие возможности у него остались после массированных израильских атак. Аналитик уверен, что Иран будет осторожен, и это приведет ко всем асимметричным вещам, которые они могут сделать: кибератаки и терроризм.

Аналогичным образом отставной генерал-майор Джеймс "Спайдер" Маркс, глава геополитической стратегии инвестиционного банка Academy Securities, заявил CNN, что Израиль "проделал неплохую работу, лишив Иран возможности запускать его довольно мощный ракетный арсенал".

Иран может возобновить ядерные переговоры

Иран отказался вернуться за стол переговоров, подвергаясь израильским атакам, а после ударом ВВС США глава МИД Ирана поставил под сомнение возобновление дипломатического процесса. Арагчи пожаловался, что американцы "перешли очень большую красную черту", напав на ядерные объекты, поэтому Тегерану придется отреагировать, основываясь на законном праве на самооборону.

Иранские и европейские официальные лица накануне американских ударов встретились в Женеве для переговоров, которые, по словам иранского источника, начались напряженно, но затем стали "гораздо более позитивными". После ударов по ядерным объектам Тегеран заявил, что США решили "подорвать" дипломатию.

Директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез считает, что "иранцы не хотели вести переговоры, когда у их головы было приставлено оружие, и это оружие уже было спущено на воду". Поэтому эксперт сомневается, что в ближайшее время переговоры возобновятся.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об "очень успешной" атаке на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Удары по ним нанесли самолеты американских Военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки американские войска могли применить мощнейшую в мире неядерную бомбу весом почти 14 тонн. Речь идет о бомбе GBU-57, которая способна пробивать самые укрепленные сооружения, толщиной в десятки метров.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в США зафиксировали взлет тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются носителями сверхтяжелых авиабомб, способных пробивать укрепленные бункеры. Самолеты ВВС США взлетели с авиабазы с штате Миссури.

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