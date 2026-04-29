Эсминец ВМС США впервые за 38 лет из 127-мм пушки обстрелял иранское судно. Видео

В эпоху управляемых ракет артиллерийские дуэли на море стали большой редкостью, однако ситуация в Ормузском проливе показала, что классическое морское вооружение еще актуально. Американский эсминец класса Arleigh Burke использовал свою 127-мм пушку Mark 45 для удара по иранскому судну.

Атак стала ответом на действия Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщает Defense Express.

Перехват в условиях блокады

ВМС США развернули операцию по перехвату судов, связанных с Ираном. Целью американских военных стал контейнеровоз Touska, длиной 294 метра и шириной 30 метров.

Эсминец класса Arleigh Burke – USS Spruance (DDG-111) вышел на перехват 19 апреля около 4:00 утра. Несмотря на требования остановиться, иранское судно продолжало движение. Американский корабль произвел пять предупредительных выстрелов, которые экипаж Touska проигнорировал.

Огонь на поражение машинного отделения

Около 9:00 утра, после очередного невыполненного требования и предупреждения экипажа о необходимости покинуть машинное отделение, USS Spruance открыл огонь. Из 127-мм автоматической пушки Mark 45 было произведено 9 выстрелов. Снаряды попали точно в цель, повредив двигатель судна и лишив его хода.

Только после этого экипаж подчинился требованиям. В 16:00 центральное командование США отдало приказ морской пехоте взять судно под контроль. Высадка десанта на борт Touska была осуществлена с помощью вертолета.

Исторический прецедент

Это первый за последние 38 лет случай, когда корабль ВМС США применил палубную артиллерию для поражения судна с экипажем на борту.

Последний раз подобное происходило 18 апреля 1988 года во время знаменитой операции "Богомол". Тогда эсминец USS Wainwright и фрегаты USS Bagley и USS Simpson уничтожили иранский патрульный корабль Joshan, который первым выпустил ракету Harpoon по американским силам.

С тех пор палубные орудия США использовались в основном для уничтожения малых беспилотных целей, катеров или береговых объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не готовы согласиться ни на какие договоренности с Ираном, если Тегеран будет пытаться контролировать судоходство в Ормузском проливе. Именно этот вопрос стал одной из ключевых преград для возобновления переговоров между сторонами.

Рубио также сказал, что Иран подвергается санкциям и значительному давлению со стороны многих стран и особенно Соединенных Штатов Америки. Однако это давление может быть еще больше, если Тегеран не согласится на мирное соглашение. Рубио добавил, что решение по этому поводу принимает президент.

