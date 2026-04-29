Национальный банк Украины письмом от 14.04.2026 № 33646 "О взаимоотношениях с политически значимыми лицами" в очередной раз напомнил банкам: статус PEP (политически значимого лица) сам по себе не является основанием для автоматического присвоения высокого риска, отказа в открытии счета или прекращения обслуживания.

Иначе говоря, сам факт того, что человек является или был политически значимым лицом, не означает, что банк может действовать по шаблону.

Регулятор фактически подтвердил базовый принцип риск-ориентированного подхода: решения должны приниматься на основе конкретных рисков и обстоятельств, а не только из-за формального статуса клиента.

На первый взгляд, это технический документ для банковского комплаенса.

На самом деле письмо имеет значительно более широкое практическое значение – как для клиентов со статусом PEP, так и для банковского рынка в целом.

В чем суть позиции НБУ

НБУ прямо указал: механическое отнесение всех PEP к высокому уровню риска противоречит законодательству в сфере ПОД/ФТ и самой логике риск-ориентированного подхода.

Так же неправомерным является отказ в открытии счетов или в обслуживании только из-за статуса PEP без оценки конкретных рисков.

Для банков это важный сигнал: ответственность может наступать не только за недостаточный контроль, но и за непропорционально жесткие меры.

Иными словами, ошибкой является как чрезмерная мягкость, так и чрезмерный формализм.

Ключевые практические выводы из письма

1. Специальные меры действуют не менее 12 месяцев после завершения публичных функций

Даже после прекращения выполнения публичных функций банк должен не менее 12 месяцев применять предусмотренные законом меры контроля.

В частности:

согласование отдельных операций руководителем СПФМ;

установление источников состояния и средств;

углубленный мониторинг операций.

Такой подход распространяется также на членов семьи и связанных лиц.

То есть статус PEP не исчезает автоматически на следующий день после увольнения с должности.

2. После 12 месяцев возможен переход на обычный режим обслуживания

Если за этот период операции клиента были низкорисковыми и не выявлено признаков риска, банк должен прекратить специальные меры и перейти к стандартной модели надлежащей проверки.

Это важный практический момент: законодательство не предусматривает пожизненного "банковского карантина" для бывших PEP.

3. Порог 400 тыс. грн в месяц как важный ориентир

НБУ отдельно обратил внимание на случаи, когда установление источников состояния и средств может не требоваться.

При одновременном выполнении определенных условий, в частности:

низкий уровень риска деловых отношений;

отсутствие подозрения в ВК/ФТ;

счет используется преимущественно для зарплаты, социальных выплат или общий объем операций в банке не превышает 400 тыс. грн в месяц.

Для многих клиентов это практически значимый ориентир в диалоге с банком.

4. Сам статус PEP не объясняет происхождение средств

НБУ прямо отметил, что статус политически значимого лица сам по себе не является объяснением значительного состояния или происхождения средств.

То есть банк должен оценивать конкретные источники дохода, документы, структуру активов и реальные обстоятельства, а не руководствоваться предположениями.

5 НБУ предостерег от необоснованного de-risking

Отдельно регулятор предупредил банки о практике необоснованного de-risking — когда банк просто отказывается от клиента или прекращает отношения для минимизации собственных рисков.

Такой подход противоречит риск-ориентированной модели и принципу доступности банковских услуг для всех добросовестных клиентов.

Простыми словами, комплаенс не должен сводиться к формуле: "видим сложного клиента – отказываем".

Что это означает для клиентов на практике

Для клиентов со статусом PEP, членов их семей или связанных лиц это письмо создает дополнительный аргумент в коммуникации с банком.

Если банк:

автоматически присваивает высокий риск;

отказывает без объяснения причин;

требует непропорциональный пакет документов;

блокирует обслуживание только из-за статуса;

Клиент может ссылаться на позицию НБУ о необходимости индивидуальной оценки риска.

Что это означает для банков

Для банков письмо является напоминанием, что комплаенс-подразделение должно не только контролировать риски, но и обосновывать свои решения.

Недостаточно просто сослаться на статус PEP. Необходимо показать:

какие именно риски установлены;

почему применена конкретная мера;

почему она является пропорциональной;

почему менее жесткие меры являются недостаточными.

Это повышает требования к качеству внутреннего анализа и решений банка.

Почему это письмо важно шире, чем тема PEP

Хотя документ касается политически значимых лиц, его главный смысл универсален.

Регулятор фактически еще раз подтвердил принцип, который должен работать в отношении всех клиентов:

решения должны базироваться на риске, а не на шаблоне;

меры должны быть пропорциональными;

отказ в обслуживании не может быть автоматическим;

каждый случай требует анализа конкретных обстоятельств.

И это важный ориентир не только для PEP, а для всей системы финансового мониторинга.

Вывод

Письмо НБУ № 33646 – это не о "смягчении правил" для PEP.

Это о другом: даже в отношении клиентов с потенциально повышенным риском банки не имеют права действовать механически.

А значит, ключевой стандарт финмониторинга остается неизменным: не статус клиента определяет решение банка, а реальные риски и фактические обстоятельства.

Потому что эффективный финансовый мониторинг начинается там, где банк анализирует поведение клиента, а не только его анкету.