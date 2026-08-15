Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территорией США: когда он планирует это сделать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении объявить Ормузский пролив территорией США. По его словам, это произойдет после победы в войне с Ираном.

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Об этом Дональд Трамп рассказал 14 августа, выступая перед сотрудниками правоохранительных органов на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. Хотя по сути Иран и так является территорией США, уточнил он.

Что сказал Трамп

"А когда мы закончим, победим Иран, который уже терпит сокрушительное поражение, вскоре я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, это именно то, чем он (Иран, – OBOZ.UA) и является. Мы установили блокаду. Ни один корабль не пройдет, если мы этого не захотим", – заявил президент США.

Говоря об этом, он вспомнил Венесуэлу, где "была однодневная война, а теперь мы прекрасно с ними сотрудничаем", и даже "получили миллионы и миллионы баррелей нефти".

Также американский президент объяснил, почему Америка сейчас воюет с Ираном. По его словам, именно он, Дональд Трамп,"создал американскую армию и использовал ее чуть больше, чем хотел",чтобы "не позволить Ирану обладать ядерным оружием".

"Я сказал, что нам придется потушить пожар на Ближнем Востоке, и мы это сделали. У них никогда не будет ядерного оружия", – сказал он.

По словам американского лидера, боевые действия против Ирана уже дают определенные результаты и "топливо дешевеет" (почему оно в последнее время дорожало, Трамп не объяснил).

"Только что вернулся, был в Айове, помогал некоторым людям. Потом мы увидели на заправке, что там 1,95 доллара за галлон бензина. А на другой была цена 1,85", – похвастался Трамп.

Он добавил, что требование Ирана "платить им чуть больше за бензин" "делает эту страну очень злой, которая на самом деле является государственным террористом номер один в мире".

Что предшествовало

В начале текущей недели американский президент заявил, что Ормузский пролив якобы открыт для судоходства благодаря действиям американских сил.

"Мы разминировали весь пролив, возможно, вы слышали об этом, а может, и нет, но мы контролируем пролив на 100%. Сейчас он открыт. Единственный, кто сейчас контролирует Ормузский пролив, – это флот США. И мы впускаем тех, кого хотим впустить", – подчеркнул Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США также отреагировал на требования представителей Ирана о компенсации убытков, нанесённых в ходе военного конфликта. Глава Белого дома считает идею Тегерана "интересной". В то же время американская сторона также готова выдвинуть финансовые претензии к Ирану.

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