ЕС ввел дополнительные обязательства для ChatGPT: что изменится

31 августа Европейская комиссия классифицировала ChatGPT как очень крупную онлайн-поисковую систему (VLOSE) в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA). В то же время Reddit и Roblox получили статус очень крупных онлайн-платформ (VLOP), поскольку каждый из этих сервисов заявил о наличии не менее 45 млн среднемесячных пользователей в ЕС.

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Еврокомиссия отметила, что после уведомления о новом статусе у сервисов будет четыре месяца, то есть до января 2027 года, чтобы выполнить дополнительные требования DSA. В частности, они должны оценивать и снижать системные риски, связанные с работой сервисов и алгоритмических систем.

Новые правила

Для ChatGPT дополнительные обязательства предусматривают оценку системных рисков, связанных с распространением незаконного контента, негативным воздействием на несовершеннолетних, физическим и психическим благополучием пользователей, фундаментальными правами, избирательными процессами и общественной безопасностью.

После присвоения нового статуса Еврокомиссия также получит полномочия расследовать функциональные возможности этих сервисов и, где это применимо, связанных с ними систем. Надзор за соблюдением DSA в отношении ChatGPT и Reddit будет осуществляться в сотрудничестве с ирландским Coimisiún na Meán, а в отношении Roblox — с нидерландским Authority for Consumers and Markets.

Как пояснила Еврокомиссия, ChatGPT представляет собой систему искусственного интеллекта, которая взаимодействует с запросами пользователей и может, в частности, осуществлять поиск в интернете. В связи с этим сервис считается гибридным и соответствует определению онлайн-поисковой системы в рамках DSA.

Три сервиса

Reddit — это платформа для обсуждений, где пользователи создают, распространяют и обсуждают контент в тематических сообществах. Roblox, в свою очередь, дает пользователям возможность создавать, публиковать и запускать игры, разработанные другими пользователями.

Поскольку Reddit и Roblox позволяют пользователям распространять сторонний контент среди широкой аудитории, Еврокомиссия отнесла их к онлайн-платформам в соответствии с DSA.

ChatGPT, Reddit и Roblox уже подпадают под общие обязательства, предусмотренные Актом о цифровых услугах для онлайн-платформ и поисковых систем. Новое определение означает применение к ним дополнительных требований, предусмотренных для очень крупных сервисов.

Еврокомиссия сообщила, что в общей сложности определила 28 очень крупных онлайн-платформ и поисковых систем в соответствии с DSA. Надзор и обеспечение выполнения Акта о цифровых услугах распределены между Еврокомиссией и координаторами цифровых услуг в государствах-членах.

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