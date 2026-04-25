ЕС разрабатывает планы защиты своих членов без помощи США: что известно

В Европейском Союзе активно разрабатываются планы совместной помощи странам отражать агрессию – как вместе с союзником США, так и без этого союзника. Причем речь идет о довольно широком спектре агрессии: то ли прямое нападение вооруженными силами, то ли кибератака, то ли "миграция как оружие", которую Беларусь применяет вдоль границы с Польшей.

В данном случае "союзник США" означает блок НАТО – то есть, в ЕС рассматривают возможности совместной обороны государств как с участием, так и без участия Альянса. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на "источники, осведомленные в этом вопросе".

"Малоизвестная статья"

Напомним, что на неформальном саммите лидеров Европы на Кипре госчиновники ЕС проводят "симуляции" действия статьи №42.7 Устава ЕС о взаимопомощи в случае нападения. Эта статья Договора гарантирует, что если государство-член станет жертвой вооруженной агрессии, другие государства-члены Союза "обязаны оказывать помощь и содействие всеми возможными в их силах средствами".

Главный дипломат ЕС Кая Каллас объяснила лидерам блока, что цель этой "симуляции" заключается в том, чтобы конкретизировать, что на самом деле произойдет, если страна ЕС "задействует малоизвестную статью о взаимной обороне", отмечает Bloomberg.

Также интересно – и "симуляции" также предусматривают изучение – что произойдет, если указанная статья ЕС будет активирована одновременно со статьей №5 НАТО.

Расшатывание лодки

На первый взгляд статья №5 НАТО совпадает со статьей №42.7 Договора ЕС. Разница лишь в том, что в статье НАТО вместо словосочетания "обязана оказать помощь" использованы слова "должна оказать помощь в случае возможности". Таким образом, статья ЕС сформулирована более твердо.

Так или иначе, европейские лидеры отреагировали на слова Каллас об уже начатых "симуляциях" действия статьи №42.7 "относительно сдержанно". Понятно, что речь идет о создании механизма, который может стать заменой НАТО. Но часть европейских лидеров, по определению Bloomberg, "не хочет расшатывать лодку" накануне ежегодного саммита НАТО (который состоится в июле).

Многовекторная помощь

По словам Каллас, совместная оборонная инициатива ЕС сейчас изучает возможности предоставления довольно широкого спектра помощи. В том числе санкции, финансовая и гуманитарная помощь стране, против которой ведется агрессия. В статье №42.7 Устава ЕС это сформулировано как "обязанность оказывать помощь и поддержку всеми доступными им средствами".

Это далеко выходит за пределы статьи №5 НАТО, которая обязывает членов только принимать меры, "которые они считают необходимыми". Но есть нюанс – в отличие от ЕС блок НАТО имеет общие войска.

"В договоре не четко определено, что происходит, когда и кто что делает", – объяснила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен "симуляции", которые уже начались.

Почему это важно

В Брюсселе и других столицах стран ЕС всерьез опасаются, что Соединенные Штаты перестанут быть гарантом безопасности континента. В связи с этим европейцы задумались над созданием командной структуры, которая позволит использовать инфраструктуру НАТО, но опираясь исключительно на европейские бюджеты и контингенты.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

