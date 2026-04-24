В Украине хотят переписать условия важной выплаты: как изменится сумма

Выплату єСадок для родителей с детьми дошкольного возраста, которую планируют ввести в Украине с 2028 года, предлагают не облагать налогом. Это позволит начислять получателям полную сумму помощи – то есть 8000, а не 6160 грн.

Видео дня

Об этом говорится в правительственном законопроекте №15193, который был зарегистрирован в Верховной Раде. Он предусматривает внесение изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины относительно невключения в налогооблагаемый доход налогоплательщика суммы ежемесячной денежной выплаты єСадок.

Сам текст документа еще не был опубликован. Но представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что цель законопроекта:

создание условий для совмещения отцовства с занятостью;

невключение такой выплаты в налогооблагаемый доход налогоплательщика в дородовой, послеродовой период и период ухода за ребенком после его рождения.

єСадок: подробности новой программы

Согласно принятым в ноябре поправкам к закону "О государственной помощи семьям с детьми" программа єСадок будет запущена 1 января 2028 года. Она предусматривает:

ежемесячную выплату 8000 гривен родителям детей в возрасте от 3 до 6 лет , которым община не обеспечила места в коммунальных садах или альтернативную форму дошкольного образования;

, которым община не обеспечила места в коммунальных садах или альтернативную форму дошкольного образования; для детей с инвалидностью выплата возрастает до 12 000 гривен и может начисляться до 7-8 лет.

То есть предложенные правительством изменения позволят родителям получать всю сумму помощи полностью. Если Рада не поддержит законопроект, с выплаты будут взиматься по 23%:

налог на доходы физических лиц (18%) – 1440 грн;

военный сбор (5%) – 400 грн.

Таким образом, "на руки" им будет доходить фактически 6160 грн.

Кроме того, OBOZ.UA уже сообщал, что в марте в стране стартовали выплаты по программе еЯсла – по 8 тыс. грн ежемесячно для родителей, которые выходят на работу после года ребенка, и по 7 тыс. грн для более 46 тыс. семей с детьми до 1 года. Получить средства можно через спецсчета в Ощадбанке, а подачу заявок в будущем планируют максимально упростить через Дію.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!