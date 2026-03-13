Эксперт оценил, возможно ли прямое военное противостояние между ОАЭ и Ираном

Прямое военное столкновение между Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном пока маловероятно, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. ОАЭ строят свою стратегию на самозащите и избегают эскалации конфликта.

В то же время эксперты отмечают, что любое развитие событий будет зависеть от дальнейших действий Ирана и результатов региональной войны. Об этом в интервью Укринформу заявил эмиратский академик, политолог Абдульхалек Абдулла.

По его словам, несмотря на многочисленные атаки ракетами и дронами, страны региона стараются не переходить к прямому военному противостоянию. Эксперт отметил, что Объединенные Арабские Эмираты и другие государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива не открывали огонь в сторону Ирана, даже несмотря на наличие угроз.

"Мы исходим из того, что не хотим еще больше усложнять ситуацию. Наша стратегия сейчас строится на том, что мы находимся в состоянии самозащиты. И я считаю маловероятным переход от самозащиты к нападению", – пояснил Абдулла.

В то же время политолог подчеркнул, что если иранская агрессия будет продолжаться, полностью исключать любой сценарий развития событий нельзя.

Он подчеркнул, что все возможные решения ОАЭ будут приниматься в соответствии с нормами международного права, в частности положений Устава ООН. Речь идет, в частности, о статье 51, которая предусматривает право государства на самооборону в случае нападения.

"Однако пока военный сценарий не основной", – подчеркнул Абдульхалек Абдулла.

Эксперт также отметил, что в долгосрочной перспективе характер отношений между странами региона и Тегераном будет зависеть от политического будущего Ирана. По его мнению, важным фактором станет как дальнейшая судьба страны после нынешнего верховного лидера Али Хаменеи, так и результаты нынешней войны, которые в значительной степени определят формат возможного урегулирования конфликта в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран атаковал крупнейший НПЗ в Бахрейне. На объекте вспыхнул пожар. Правительство страны подтвердило разрушения и заявило о раненых.

Атакованный завод Bapco является главным нефтеперерабатывающим предприятием Бахрейна и одним из ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны.

