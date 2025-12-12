Экс-советника Трампа позвали на работу в подсанкционный 'Лукойл' – СМИ

Брайан Ланза, который был старшим советником в избирательной кампании Дональда Трампа в 2024 году, стал консультантом международного подразделения российской нефтяной компании "Лукойл". Он присоединился к работе после того, как компания попала под санкции и начала процесс продажи своих глобальных активов.

Видео дня

О сотрудничестве Ланза с "Лукойл" сообщило издание Politico. Об этом стало известно в декабре, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Приведена информация со ссылкой на двух собеседников, которые знакомы с деталями сделки. В материале указано, что Ланза и его фирма Mercury Public Affairs взаимодействуют с правительством США в рамках этой транзакции, а также помогали получить продление сроков продажи от Министерства финансов США.

Работа с правительством США

По данным источников, именно при участии консультантов "Лукойл" получил отсрочку дедлайна для продажи активов. Сейчас крайний срок реализации нероссийских активов компании перенесен на 17 января. При этом агентство Reuters в четверг сообщило, что американский банк Xtellus Partners является главным претендентом на покупку этих активов.

В Politico уточняют, что Ланза начал выполнять работу для "Лукойл" в течение последних нескольких недель. Речь идет именно о международном подразделении компании, штаб-квартира которого находится в Австрии. Это подразделение владеет нефтеперерабатывающими заводами, месторождениями и примерно 2000 автозаправочными станциями по всему миру, в том числе более 200 в США.

Юридические нюансы сделки

В материале отмечается, что эта работа не подпадает под действие закона FARA или Закона о раскрытии лоббистской деятельности, поскольку имеет коммерческий характер. Именно поэтому Ланза не обязан регистрироваться как лоббист. В то же время он параллельно занимается лоббистской деятельностью для ряда крупных американских компаний из списка Fortune 500, среди которых Bank of America и Qualcomm.

Сам Брайан Ланза от комментариев отказался. Представители Mercury Public Affairs и "Лукойл" на момент публикации также не предоставили ответы на запросы журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина совместно с США ввела санкции против "Роснефти", ее предприятий и группы "Лукойл". Также были введены ограничения против российских военных преступников, которые применяют дроны для атак на гражданское население.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!