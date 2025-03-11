Джорджеску обжаловал отказ ЦИК Румынии допустить его до выборов

В Румынии ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску подал в Конституционный суд апелляцию на решение Центрального избирательного бюро (ЦИБ) отказать ему в регистрации кандидатом на повторных президентских выборах. Документ подписали кроме Джорджеску парламентские группы оппозиционных партий AUR и POT.

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Об этом сообщил Romania Journal. Издание ссылается на заявление лидера AUR Джорджа Симиона.

По его словам, Джорджеску "будет идти до конца" и использует все законные пути для защиты своей кандидатуры на выборах.

"ЦИБ не имеет права, когда решены все вопросы документов, подписей, формы, оно не имеет права отказать кандидату. Все вопросы, связанные с кандидатским досье, решены", – сказал Симион.

Однако он признал, что не стоит слишком надеяться на апелляцию.

"Мы не возлагаем на больших надежд", – признал Симион, и в очередной раз повторил обвинения в "государственном перевороте".

По словам самой большой румынской ультраправой оппозиционной партии, план "А", предполагавший возобновление второго тура прошлогодних выборов, и план "Б" по участию Джорджеску в майских выборах, исчерпан. Но при необходимости "будет сделано еще одно объявление".

"Келин Джорджеску исчерпает все юридические пути. Мы пойдем с ним до конца. Мы ждем его решения", – добавил Симион.

Как сообщал OBOZ.UA:

Центральное избирательное бюро Румынии не допустило к президентским выборам пророссийского кандидата Келина Джорджеску. В ЦИБ подчеркнули, что его кандидатура не отвечает условиям, предусмотренным законом, установленным Конституционным судом в декабре 2024 года.

После того, как ЦИБ Румынии отказало Келину Джорджеску в регистрации, сторонники пророссийского политика устроили протест у здания Бюро. Некоторые демонстранты бросали петарды и брусчатку в правоохранителей и перевернули авто телекомпании Digi24, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

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