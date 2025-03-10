В Бухаресте сторонники Джорджеску вышли на протест: в полицию бросали брусчатку и петарды. Видео

Вечером 9 марта – после того, как Центральное избирательное бюро Румынии признало недействительной кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах президента – сторонники пророссийского политика устроили протест у здания ЦИБ. Некоторые демонстранты бросали петарды и брусчатку в правоохранителей и перевернули авто телекомпании Digi24; полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Видео дня

Как передает Europa Liberă România, в районе 22:00 лозунги перед Центральным избирательным бюро скандировали около 700–800 человек. Но позже количество протестующих резко удвоилось, на митинг вышли люди с закрытыми лицами, с барабанами и громкоговорителями.

Их скандирования были организованы. И именно после их появления в полицейских полетели петарды, камни и другие предметы. Одна из групп демонстрантов перевернула автомобиль Digi24 и попыталась поджечь его. Также демонстранты активно применяли пиротехнику.

Лидер крупнейшей румынской ультраправой оппозиционной партии AUR Джордже Симиона призвал к крайнему насилию в отношении членов ЦИБ.

"Учитывая, насколько зол мир, я больше не могу брать на себя ответственность за что-либо... Те, кто совершил "переворот", должны быть обезглавлены на городской площади за то, что они сделали", – сказал он в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Напомним: Центральное избирательное бюро Румынии не допустило к президентским выборам пророссийского кандидата Келина Джорджеску, потому что его кандидатура не соответствует условиям, предусмотренным законом, установленным Конституционным судом в декабре 2024 года.

Также была отклонена регистрация кандидатур двух независимых депутатов Марии Марку и Иона Попы.

Как писал OBOZ.UA:

– Скандального Джорджеску задержали 26 февраля. Его автомобиль остановили на дороге, чтобы отправить политика на допрос в Генеральную прокуратуру. В итоге кандидат в президенты получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

– Джорджеску выдвинули шесть уголовных обвинений. Дело открыто по статьям о подстрекательстве к действиям против конституционного строя; распространении ложной информации; инициировании, создании или поддержке организации фашистского, расистского или ксенофобского характера; публичном прославлении лиц, виновных в преступлениях геноцида, и т.д.

– Если Джорджеску признают виновным, его могут заключить в тюрьму и лишить права баллотироваться на государственные должности.

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