ЦИК Румынии отказал Джорджеску в регистрации на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Румынии не допустила к президентским выборам пророссийского кандидата Келина Джорджеску. ЦИК получила более тысячи жалоб, касающихся его антидемократических и экстремистских позиций.

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Решение было принято на заседании в воскресенье, 9 марта, его можно обжаловать в Конституционном суде, сообщает Digi24. Несколько тысяч сторонников Джорджеску собрались перед ЦИК, чтобы протестовать против этого решения, некоторые пытались устроить стычки с полицейскими.

Согласно пресс-релизу ЦИК, была также отклонена регистрация кандидатур двух других независимых депутатов Марии Марку и Иона Попы. Вместо этого была принята регистрация кандидатуры Никусора Дана. В комиссии уточнили, что полный текст принятых решений будет опубликован позже.

Журналисты пишут, что кандидатуру Джорджеску отклонили из-за проблем с документами – он подал неподписанное обращение с объяснением разницы в доходах в его декларации.

Келин Джорджеску отреагировал на решение ЦИК Румынии, назвав его "прямым ударом в сердце". Кроме того, скандальный проссийский кандидат заявил, что Европа сейчас "является диктатурой".

"Прямой удар в сердце мировой демократии! У меня еще одно сообщение! Если демократия в Румынии упадет, упадет весь демократический мир! Это только начало. Это так просто! Европа сейчас – диктатура, Румыния – под тиранией", – написал он в соцсети Х.

Правоохранители заявили, что сторонники Джорджеску вышли на акцию протеста у здания ЦИК. В ответ полиция выставила границу, однако демонстранты прорвали ее, что привело к столкновениям с силовиками. На место прибыли дополнительные отряды правоохранителей.

Полицейские применили ручной распылитель со слезоточивым веществом раздражающего действия и призвали протестующих "избегать каких-либо нарушений закона, сохранять спокойствие, мирно и цивилизованно проводить демонстрации и продолжать диалог со специальными группами правоохранителей".

Напомним, что 26 февраля правоохранители задержали Келина Джорджеску. Его автомобиль остановили на дороге, после чего политика отправили на допрос в Генеральную прокуратуру.

Политик получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

Прокуратура выдвинула шесть уголовных обвинений против него в рамках расследования предыдущей президентской кампании. Дело открыто по статьям о подстрекательстве к действиям против конституционного строя; распространение ложной информации; инициирование, создание или поддержку организации фашистского, расистского или ксенофобского характера; публичное прославление лиц, виновных в преступлениях геноцида и т.д.

Если Джорджеску признают виновным, его могут заключить в тюрьму и лишить права баллотироваться на государственные должности.

Как известно, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно подсчетам 100% голосов, во второй тур вышли пророссийский политик Келин Джорджеску, получивший 22,94% голосов, и проевропейская кандидатка Елена Ласкони, получившая 19,17%.

28 ноября 2024 года Конституционный суд Румынии принял решение перечислить все бюллетени из первого тура президентских выборов. Вскоре Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

Как сообщал OBOZ.UA, Конституционный суд Румынии решил отклонить апелляции, поданные против Джорджеску. Жалобы против него признали "неприемлемыми", так что в случае утверждения его кандидатуры ЦИК, он смог бы участвовать в выборах президента в мае этого года.

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