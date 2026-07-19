Двое американских военных погибли в результате иранской атаки в Иордании
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Соединенные Штаты и Иран продолжают наносить интенсивные взаимные удары на Ближнем Востоке. В результате ракетных обстрелов и ударов беспилотников в Иордании 17 июля погибли двое американских военнослужащих.
Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Состояние раненых военных
По заявлению Центрального командования США, в результате атаки также пострадали другие военные. Четверо американских военнослужащих были эвакуированы в иорданские больницы.
Остальные солдаты, прошедшие медицинскую экспертизу из-за незначительных травм, уже вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.
Срыв переговоров и реакция Вашингтона
Нынешний виток конфликта последовал за решением Вашингтона возобновить боевые действия против Тегерана, о чем администрация США уже уведомила Конгресс. Президент Дональд Трамп выразил крайнее возмущение застоем в мирных переговорах и неопределенностью вокруг Ормузского пролива.
Несмотря на заявления Белого дома о том, что дверь для дипломатического урегулирования все еще остается открытой, сам американский лидер настроен скептически.
Общая эскалация на Ближнем Востоке
Гибель военных знаменует собой очередное серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке с тех пор, как Трамп объявил о прекращении огня между США и Ираном. С момента начала войны в феврале в ходе боевых действий погибли уже шестнадцать американских военнослужащих.
В последнее время стороны обменялись серией мощных ударов. В ответ на действия Тегерана Трамп вновь ввел блокаду иранских судов в Ормузском проливе, через которую проходит около 20 процентов мирового транзита нефти. Это решение еще сильнее накалило обстановку в регионе, ставя под угрозу стабильность мировых поставок энергоносителей.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ночь на 15 июля предупредил, что военные США будут наносить удары по Ирану " сегодня, завтра вечером и на следующей неделе"
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ночь на 17 июля Соединённые Штаты Америки нанесли новые военные удары по Ирану. Официально американские войска сообщают, что продолжают наносить удары по Ирану с целью "дальнейшего ослабления иранского военного потенциала". В то же время Белый дом утверждает, что между США и Ираном продолжаются переговоры, несмотря на эскалацию военных действий.
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