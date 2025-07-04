МАГАТЭ вывело специалистов из Ирана: информационный вакуум вокруг ядерной программы усилился

Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) вывело своих последних инспекторов из Ирана из-за нового закона, принятого в Тегеране, который потенциально может криминализировать международный ядерный мониторинг. Это углубило информационный вакуум вокруг ядерной программы страны.

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Решение было принято после авиаударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, которые фактически парализовали международный надзор за деятельностью Ирана в этой сфере. Об этом пишет Bloomberg.

Инспекторы покинули Тегеран 4 июля и прибыли в штаб-квартиру агентства в Вене. МАГАТЭ подчеркнули, что "чрезвычайно важно", чтобы переговоры с Ираном были возобновлены "как можно скорее".

За день до вывода инспекторов министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уверял, что сотрудничество с агентством будет продолжаться. Однако в соответствии с новым иранским законодательством, такое взаимодействие должно быть приостановлено на три месяца для пересмотра его условий.

Вывод инспекторов может вызвать быструю реакцию западных правительств, которые призывают Тегеран разрешить возобновление визитов МАГАТЭ после прекращения огня в израильско-иранской войне в прошлом месяце.

Отношения между Ираном и МАГАТЭ, в частности с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, ухудшились после ударов по иранским объектам. Иранские чиновники обвинили Гросси в сотрудничестве с Израилем, утверждая, что его последний отчет якобы стал основанием для авиаударов. Сам глава МАГАТЭ категорически отрицает эти обвинения.

Инспекторы агентства сообщили о повышенной угрозе безопасности и даже переехали из отеля в неразглашенное место, опасаясь возможных репрессий после заявлений о наказании Гросси. Их отъезд совпал с первым днем, когда иранское воздушное пространство вновь открылось для коммерческих рейсов за три недели.

274 наблюдателя МАГАТЭ, аккредитованные для проведения инспекций, проверяли местонахождение 409 килограммов иранского урана, почти пригодного для создания ядерного оружия, местонахождение которого сейчас неизвестно. Это первый случай за более чем 20 лет, когда агентство вынуждено полностью прекратить инспекции в Иране. В прошлом году инспекторы провели около 500 проверок на иранских объектах.

В Вене иранский посол заявил, что удары США и Израиля нанесли непоправимый ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который позволяет доступ к ядерным технологиям в обмен на мониторинг со стороны МАГАТЭ.

Хотя Иран формально не вышел из ДНЯО, он может апеллировать к Венской конвенции о праве международных договоров. Согласно ей, страна имеет право приостановить выполнение обязательств в случае нарушения ее прав – в данном случае, вследствие военной агрессии против ее ядерных объектов.

Правовая легитимность такого шага Ирана пока остается под вопросом. Ответ международного сообщества на эти аргументы может повлиять на стабильность режима прекращения огня между Ираном и Израилем, заключенного 24 июня после 12 дней боевых действий.

Иран может использовать отсутствие прозрачности относительно местонахождения своего обогащенного урана как инструмент давления, чтобы влиять на ход событий в регионе. Для получения точной информации об объемах и состоянии запасов необходимо восстановление физических инспекций МАГАТЭ, что потребует новых договоренностей.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил возможность Ирана продолжать двигаться к созданию ядерного оружия. По его мнению, Тегеран может возобновить обогащение урана "в течение нескольких месяцев".

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