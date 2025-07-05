Последствия 12-дневной войны: Telegraph назвал пять ранее неизвестных объектов, которые поразил Иран на территории Израиля

Иран во время 12-дневной войны нанес удары по пяти важным израильским военным объектам. Эту информацию удалось установить на основе спутниковых радарных снимков для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий, которые ранее не публиковались из-за цензуры в Израиле.

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Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные американских ученых из Университета штата Орегон, которые идентифицировали поражения крупной авиабазы, логистической базы и центра по сбору разведданных. Все пять целей были расположены на севере, юге и в центре Израиля и подверглись удару шестью иранскими ракетами.

Согласно данным радаров, с которыми ознакомилось издание The Telegraph, иранские ракеты, похоже, непосредственно поразили пять израильских военных объектов во время недавней 12-дневной войны.

Израильские власти не обнародовали информацию об ударах, и о них нельзя сообщать из страны из-за строгих законов о военной цензуре. Армия обороны Израиля также отказалась комментировать уровень повреждений или перехватов, однако заявила, что все подразделения сохранили боеспособность. Это молчание еще больше усложняет информационную перепалку между сторонами, которые будут пытаться претендовать на абсолютную победу.

"Мы можем сказать, что все соответствующие подразделения поддерживали функциональную непрерывность в течение всей операции", – сказал представитель ЦАХАЛ.

Эти удары дополняют уже известные 36 атак, которые обошли израильские системы ПВО и нанесли ущерб жилой и промышленной инфраструктуре, а именно:

семь попаданий по нефтяным и энергетическим объектам;

уничтожение части Института Вейцмана, одного из ведущих научно-исследовательских центров страны;

значительные повреждения медицинского центра Университета Сорока, больницы, расположенной рядом с кампусом Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве

удары по семи густонаселенным жилым районам, которые оставили более 15 000 израильтян без крыши над головой.

Несмотря на значительные повреждения, количество погибших израильтян осталось относительно низким – 28 человек – благодаря эффективным системам оповещения и использованию населением бомбоубежищ и безопасных комнат. В то же время аналитики The Telegraph отметили, хотя подавляющее большинство иранских ракет было перехвачено, доля прошедших мимо неуклонно росла в течение первых восьми дней 12-дневной войны, достигнув 16% к седьмому дню. Это в целом согласуется с предыдущей оценкой ЦАХАЛ по системе обороны, которая указывала на уровень успешности 87%.

Причины этого, по словам экспертов, непонятны, но могут включать нормирование ограниченного запаса ракет-перехватчиков с израильской стороны, улучшение тактики стрельбы и возможное использование Ираном более совершенных ракет.

Хотя "Железный купол" является самой известной системой противовоздушной обороны Израиля, она на самом деле предназначена для защиты от снарядов малой дальности, таких как минометы, и является лишь одной частью "многослойной" системы противовоздушной обороны, которую использует страна.

На среднем уровне расположена система противовоздушной обороны "Праща Давида", которая оптимизирована для перехвата беспилотников и ракет с дальностью до 300 км. На вершине находится система "Стрела", которая поражает баллистические ракеты большой дальности, прежде чем они снова войдут в атмосферу.

Важно, что израильские системы на протяжении всей 12-дневной войны поддерживались двумя американскими наземными системами противоракетной обороны THAAD и корабельными ракетами-перехватчиками, запущенными с американских объектов в Красном море.

По оценкам, США запустили не менее 36 ракет-перехватчиков THAAD за это время, что стоило около 12 миллионов долларов за раз.

В Израиле, где всего 9,7 миллиона человек, пробитие знаменитых систем противоракетной обороны страны стало шоком, и властям пришлось опубликовать сообщение с предупреждением, что они "негерметичны". Кроме попадания в гражданскую инфраструктуру, в стране росли подозрения относительно поражения военных целей.

"Было много [иранских] ракетных попаданий по базам Армии обороны Израиля, по стратегическим объектам, о которых мы до сих пор не сообщаем... Это создало ситуацию, когда люди не осознают, насколько точными были иранцы и сколько ущерба они нанесли во многих местах", – заявил на прошлой неделе один из самых известных журналистов страны Равив Друкер из Channel 13.

По словам исследователя из Университета штата Орегон Кори Шера, его подразделение работает над более полной оценкой ракетных повреждений как в Израиле, так и в Иране, и опубликует свои результаты примерно через две недели. Он добавил, что данные радиолокационной системы, которые они использовали для оценки повреждений, измеряли изменения в застроенной среде для выявления взрывов, и что абсолютное подтверждение попаданий потребует либо отчетов с мест на соответствующих военных объектах, либо спутниковых снимков.

Вместо этого иранские чиновники и государственные СМИ используют видеозаписи, показывающие пробитие израильской системы ПВО, пытаясь убедить внутреннюю аудиторию, что они выиграли войну. Там также появляются карикатуры, высмеивающие "Железный купол".

Иранские чиновники утверждают, что основным способом пробития противовоздушной обороны Израиля было одновременное использование ракет и беспилотников. Быстрые ракеты в сочетании с медленными БПЛА запутали оборону и заставили рассеять внимание.

"Главная цель стрельбы [беспилотниками-камикадзе] по Израилю – всегда держать их системы занятыми. Многие из них даже не проходят, их перехватывают, но они все равно вызывают путаницу", – сказал один иранский чиновник.

Генерал-майор Али Фазли, который является заместителем командующего КСИР, на государственном ТВ заявил, что Иран якобы находится в лучшей оборонительной форме за 47 лет, хотя Израиль нанес удары по многим иранским военным объектам. По оценкам израильтян, Иран имел около 400 пусковых установок, из которых более 200 были уничтожены.

В то же время, по их же словам, Иран имеет еще до 2500 баллистических ракет, и благодаря новым производственным темпам может нарастить арсенал до 8000–20 000 ракет в ближайшие годы. Иранцы отмечают, что до сих пор использовано лишь треть имеющегося потенциала, а "ракетные города" под землей остаются нетронутыми.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вывело своих последних инспекторов из Ирана из-за нового закона, принятого в Тегеране, который потенциально может криминализировать международный ядерный мониторинг. Это углубило информационный вакуум вокруг ядерной программы страны.

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