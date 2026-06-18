"Других вариантов нет": в НАТО ответили, видят ли они признаки размещения ядерного оружия в Беларуси

В НАТО уверены, что на данный момент на территории Беларуси нет российского ядерного оружия. Однако при наличии соответствующих намерений со стороны российского режима такое оружие может появиться в Беларуси довольно быстро.

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Об этом в Брюсселе рассказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель НАТО. Он добавил, что в Альянсе "внимательно следили" за учениями с ядерным элементом в Беларуси.

Существующие возможности

"На сегодняшний день мы не видим признаков наличия российского ядерного оружия в Беларуси. Но логистические и обслуживающие возможности там, безусловно, есть, чтобы Россия могла быстро развернуть там ядерное оружие, если она этого пожелает", – в частности, сказал представитель НАТО.

По его словам, соответствующие структуры Альянса "внимательно следили"за учениями с ядерным элементом в Беларуси и "продолжают выражать озабоченность по поводу такого уровня интеграции" Беларуси и России.

Более того, даже если страна-агрессор Россия и решится на размещение ядерного оружия в Беларуси, это не окажет "никакого реального влияния на картину угроз для НАТО".

"Мы по-прежнему будем вполне способны", –,отметил представитель Альянса.

Что предшествовало

В Беларуси в конце мая состоялись первые совместные учения ядерных сил России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими компонентами. Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко даже лично посетил ракетную бригаду в Осиповичском районе, где ему продемонстрировали работу российских ОТРК "Искандер-М" и сценарий электронного ядерного запуска.

Однако в НАТО считают, что это"просто продолжает демонстрировать, что Россия прибегает к бряцанию ядерным оружием или разговорам о ядерных угрозах, потому что у неё, по сути, особо нет других вариантов", чтобы попытаться повлиять на ход войны в Украине.

Ядерное оружие в Беларуси

После распада СССР Беларусь была восьмой страной в мире по запасам ядерного оружия. Общее число боезарядов в республике превышало 1100 единиц. К группировке стратегических ядерных сил относились около 180 соединений, частей и учреждений численностью около 40 тыс. человек.

Но Беларусь вместе с Казахстаном и Украиной стала одним из первых государств, добровольно отказавшихся от возможности обладания ядерным оружием и ликвидировавших его запасы. Причем такое разоружение началось ещё в советские времена –, в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Именно после этого в Беларуси начали уничтожать все ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 км.

Как бы то ни было, в Кремле совместные российско-белорусские учения по боевому применению ядерного оружия назвали сигналом для Европы и НАТО.

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