'Когда-то я об этом мечтал': Лукашенко лично проконтролировал ядерные учения в Беларуси

В Беларуси, 21 мая, состоялась первая совместная тренировка ядерных сил России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими компонентами. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично посетил ракетную бригаду в Осиповичском районе, где ему продемонстрировали работу российских ОТРК "Искандер-М" и сценарий электронного ядерного пуска.

Во время визита Лукашенко осмотрел пункт управления ракетной бригады и пообщался с личным составом пусковой установки. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Белорусский диктатор заявил, что раньше "мечтал" о таких ракетных комплексах.

"Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие", – заявил Лукашенко.

По словам командира ракетной бригады Александра Кравцова, во время учений был проведен электронный пуск ракеты, который почти не отличается от боевого применения.

"Отличие только в том, что изделие не уходит из пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме", – сказал Кравцов.

В рамках тренировки военные Беларуси отработали подготовку к нанесению условного ядерного удара с использованием "Искандер-М". Российская сторона заявляет, что практические пуски баллистических и крылатых ракет также предусмотрены программой нынешних учений.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что тренировки проводятся в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил двух стран. К маневрам привлекли более 64 тысяч военных, около 7800 единиц техники, более 200 ракетных установок, 140 летательных аппаратов, а также корабли и подводные лодки.

В то же время Владимир Путин во время заявлений по поводу учений подчеркнул, что применение ядерного оружия является "исключительной мерой обеспечения безопасности государства".

Лукашенко в свою очередь заявил, что Беларусь "не собирается ни с кем воевать", однако пригрозил жестким ответом "в случае, если республику заденут".

