Дома превратились в руины: 'Хезболла' ударила ракетами по Тель-Авиву, есть пострадавшие

Террористическая группировка " Хезболла " в очередной раз ударила ракетами по Тель-Авиву. Есть пострадавшие среди гражданских.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Кроме того, как пишет Reuters, по данным израильских военных, в результате террористической атаки возле Тель-Авива были разрушены или подожжены дома.

"В результате прямого попадания в квартал "дома сгорели и превратились в руины". Кроме того, взорвался снаряд, врезавшийся в крышу здания в северном израильском городе Нахария", – говорится в сообщении военных.

На севере Израиля мужчина в возрасте 60 лет получил осколочное ранение в живот при работе в поле в районе Кфар-Блюм. Он получил серьезные ранения и был доставлен на лечение в больницу "Зев" в Цфате, сообщает служба скорой помощи Маген Давид Адом (MDA).

В Хайфе двое мужчин в возрасте около пятидесяти лет получили легкие осколочные ранения во время ракетного обстрела северного портового города, сообщает MDA, и еще один человек получил лечение от острой тревоги. Обстрел также повредил жилой дом в этом районе.

В воскресенье, 24 ноября, около 7:30 утра в результате ракетных обстрелов Западной Галилеи осколочными ранениями была легко ранена женщина в возрасте около 50 лет. Удар ракеты также нанес урон заводу в северном городе Маалот-Таршиха.

Армия обороны Израиля заявила, что в ходе утренней атаки было выпущено около 30 ракет и беспилотников, часть из которых была перехвачена средствами ПВО.

Военные заявили, что два беспилотника были перехвачены и "были предприняты дополнительные попытки перехвата", но не уточнили, сколько из них, вероятно, разбились.

Через несколько минут в городах севернее Тель-Авива, в частности в Нетания и Герцлии, заревели ракетные сирены.

Позже ЦАХАЛ заявил, что в сторону центра страны из Ливана было выпущено шесть ракет, пять из которых были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Около 13:00 по центральной части Израиля был выпущен второй шквал из восьми ракет, одна из которых упала в городе Петах-Тиква, а другая – в сельскохозяйственной общине Ринатия.

Вечером центральная часть Израиля снова стала мишенью для обстрела: было выпущено несколько ракет, некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности.

После обстрела в Петах-Тикве больница "Маген Давид Адом" сообщила, что оказывала помощь 70-летней женщине, страдавшей от вдыхания дыма, вызванного загоревшимся в результате столкновения автомобилем. По его словам, состояние женщины было средней степени тяжести.

По словам медиков, еще несколько человек получали помощь от острой тревоги и незначительных травм, полученных во время бега до укрытия.

ЦАХАЛ заявила, что за последние сутки "Хезболла" выпустила по Израилю 240 ракет, многие из которых были перехвачены, а сирены раздавались на большей части территории страны. По меньшей мере, четыре человека были ранены обломками.

Напомним, что утром 23 ноября Армия обороны Израиля нанесла очередной авиаудар по ливанской столице Бейрута. Источники в службах безопасности Израиля заявили, что во время авиаудара по центральной части города было выпущено не менее четырех ракет.

Ранее сообщалось, что МКС выдал ордера на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля. В Гааге заявили, что они выданы за "преступления против человечности и военные преступления".

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле люди вышли на протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта. Оппозиционные политики назвали такое решение Нетаньяху, принятое во время боевых действий ЦАХАЛ на разных фронтах, серьезным нарушением системы безопасности и принципов надлежащего управления в стране.

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