"Неудивительно, что Путин чувствует себя смелым": Болтон указал на ошибку Трампа и слабость Европы

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон отметил, что переговоры по урегулированию международных конфликтов не всегда приносят пользу, вопреки распространенному мнению. Именно такой сценарий может развернуться в отношении урегулирования войны в Украине.

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Путин уверен в своём влиянии на Трампа, и это снижает шансы на серьёзные переговоры. Об этом Болтон заявил изданию The Washington Post.

Что известно

Болтон рассказал, что широко распространено мнение, будто переговоры по международным конфликтам всегда полезны.

"СМИ и сами участники переговоров часто создают впечатление прогресса, подчеркивая активизацию дипломатических усилий, ускорение их темпа и подготовку новых встреч", – отметил Болтон.

Однако, по его словам, безответственная дипломатия может принести больше вреда, чем пользы.

Он привел пример недавнего визита в Москву и Киев представителей администрации Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, который, по его словам, воспринимался как акт отчаяния, несмотря на ажиотаж в СМИ.

Так, в частности, хотя Виткофф и Кушнер встречались с российским диктатором Владимиром Путиным в субботу, избиратели в восточной федеральной земле Германии Саксония-Ангальт в воскресенье обеспечили партии "Альтернатива для Германии" самый большой избирательный триумф за всю её короткую историю.

"АдГ, выступающая против военной помощи Украине, часто характеризуется как пророссийская, антинатовская и даже антиамериканская. Ее победа в Саксонии-Ангальт может иметь серьезные последствия для национальной немецкой политики, предвещая аналогичные последствия на президентских выборах во Франции в следующем году на континенте, где очень не хватает сильных и эффективных международных государственных деятелей", – говорится в материале.

По его словам, такое сближение может укрепить уверенность Путина в том, что он по-прежнему обладает политическим влиянием на президента США Дональда Трампа и что Европейский Союз теряет позиции, поскольку война приближается к потенциально долгой зиме разрушений на поле боя и глубоко внутри Украины и России.

Путин уверен, что Трамп до сих пор считает их друзьями, поэтому нет смысла сейчас идти на компромисс.

"Кремль прекрасно знает, что Трамп считает, будто отношения между странами отражаются в личных отношениях их лидеров, и не раз хвастался своими связями с авторитарными фигурами, включая Путина, Си Цзиньпина в Китае и Ким Чен Ина в Северной Корее", – говорится в материале.

Европа сталкивается с гибридной войной со стороны России

Болтон также отметил, что Европа сталкивается с эскалацией гибридной войны со стороны России. Российские ракеты и беспилотники попадают на территорию Польши, Румынии и стран Балтии. Недавно в аэропорту Лейпцига в Германии произошел инцидент с беспилотником со взрывчаткой, который власти приписывают России. Между тем, по словам Болтона, Трамп не проявляет никакой обеспокоенности по этому поводу.

Так, недавно Трамп сказал о Путине: "Я разговариваю с ним. Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится атаковать территорию НАТО". Из-за этого Путин уверен в своем влиянии на Трампа, и это снижает шансы на серьёзные переговоры, не говоря уже о мире.

Необходимо увеличить помощь Украине

На этом фоне Болтон считает, что НАТО должно срочно усилить помощь Украине.

"Поэтому главной задачей НАТО должно стать ускорение оказания помощи Украине именно сейчас, чтобы сделать зимнее наступление России таким же тщетным, как и ее предыдущие попытки", – сказал Болтон.

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