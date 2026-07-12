Дипломаты стран Балтии устроили демарш в МИД РФ: что произошло

Представители посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве совершили совместный демарш в Министерстве иностранных дел РФ. Временные поверенные в делах трех балтийских государств выразили решительный протест против недавних высказываний российских дипломатов.

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Поводом для дипломатического демарша стали публичные заявления заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина, сделанные 4 июля 2026 года. О демарше балтийских дипломатов сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

Опровержение обвинений по воздушному пространству

Балтийские дипломаты официально и решительно отвергли утверждения Галузина, назвав их заведомо ложными. Временные поверенные в делах четко обозначили позицию своих государств и заявили, что страны Балтии никогда не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на объекты на территории России.

В эстонском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что данаая позиция является последовательной и ранее уже была зафиксирована в совместном заявлении министров иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы от 10 апреля текущего года.

Дипломаты подчеркнули, что, несмотря на неоднократные официальные разъяснения на разных уровнях, российская сторона продолжает распространять необоснованные обвинения и сознательно эскалировать ситуацию.

Проблема беспилотников и обвинения в дезинформации

В ходе встречи представители Латвии, Эстонии и Литвы отдельно коснулись темы инцидентов в воздушном пространстве. Они указали, что любые вторжения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство стран Балтии являются прямым результатом полномасштабной агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины.

Помимо вопросов безопасности полетов, временные поверенные опровергли и другие недавние критические высказывания официальных лиц МИД РФ в адрес балтийских республик.

Дипломаты подчеркнули, что Латвия, Эстония и Литва гарантируют полное соблюдение верховенства права в отношении всех своих жителей. Любые утверждения Москвы об обратном, по заявлению представителей посольств, абсолютно не соответствуют фактам.

Что предшествовало

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин4 июля 2026 года в интервью кремлевским пропагандистам заявил, что страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, которые атаковали объекты на территории России.

По его словам, Латвия и другие балтийские государства уже открывали свое воздушное пространство, чтобы дать возможность Вооруженным силам Украины наносить удары по целям внутри РФ. Галузин утверждал, что у российской стороны якобы имеются некие "верифицированные и подтвержденные данные", доказывающие эти маршруты беспилотников.

Российский чиновник назвал подобные действия балтийских республик "игрой с огнем" и попыткой эскалации конфликта. Именно эти утверждения дипломаты Латвии, Эстонии и Литвы назвали заведомо ложной дезинформацией и полностью опровергли в ходе своего совместного демарша, указав, что появление украинских БПЛА в регионе является следствием масштабной агрессии самой России против Украины.

Напомним, в Кремле решили официально сменить терминологию, которую сами же навязывали с 2022 года. Пресс-секретарь диктатор РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессия против Украины уже переросла формат так называемой "специальной военной операции" и стала полномасштабной войной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что несмотря на заявления Кремля об отсутствии намерений развязывать Третью мировую войну, в Европе продолжают с тревогой следить за военными приготовлениями России. На саммите НАТО обсуждался доклад британской разведки, согласно которому Москва планирует к 2030 году сформировать 17 боевых дивизий и создать полуторамиллионную армию, готовую к столкновению с силами Альянса.

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