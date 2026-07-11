Уже не СВО, а настоящая война: у Путина вдруг сменили риторику

В Кремле решили официально сменить терминологию, которую сами же навязывали с 2022 года. Пресс-секретарь диктатор РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессия против Украины уже переросла формат так называемой "специальной военной операции" и стала полномасштабной войной.

Видео дня

При этом российские власти цинично "заметили" войну только сейчас, хотя страна-агрессор уже пятый год подряд ежедневно бомбит мирные украинские города, уничтожает инфраструктуру и убивает людей. О новой риторике Москвы путинский спикер Песков рассказал в интервью пропагандистским медиа.

Обвинения в адрес Запада

Комментируя изменение риторики, Песков традиционно попытался переложить ответственность на третьи страны. По оценке Кремля, формат "СВО" якобы изменился из-за того, что западные государства продолжают поставлять Украине крупные объемы современного вооружения и оказывать оборонную поддержку.

Кроме того, представитель Путина озвучил очередные безальтернативные ультиматумы для прекращения боевых действий. По словам Пескова, война может завершиться сразу после того, как Украина полностью выведет свои войска с территорий, которые Россия в одностороннем порядке считает своими и официально признает эти регионы российскими

Ядерный шантаж

Отдельно представитель Кремля затронул тему глобального конфликта и ядерного сдерживания. Песков поспешил заверить, что Россия якобы не намерена начинать Третью мировую войну.

Тем не менее, он в очередной раз прибег к привычному для Москвы формату угроз, напомнив, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие. Согласно позиции Кремля, это возможно в случае возникновения "угрозы самому существованию государства".

Напомним, диктатор Владимир Путин отклонил предложения о компромиссе и прекращении огня в Украине, выдвинутые его советниками. Главарь Кремля настроен продолжать войну и рассчитывает захватить оставшуюся часть территории Донбасса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что несмотря на заявления Кремля об отсутствии намерений развязывать Третью мировую войну, в Европе продолжают с тревогой следить за военными приготовлениями России. На саммите НАТО обсуждался доклад британской разведки, согласно которому Москва планирует к 2030 году сформировать 17 боевых дивизий и создать полуторамиллионную армию, готовую к столкновению с силами Альянса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!