Демократы хотят объявить импичмент Гегсету из-за войны с Ираном

Демократы Палаты представителей хотят объявить импичмент главе Пентагона Питу Гегсету из-за его действий относительно операций США в Иране. Речь идет о "неоднократном нарушении им присяги и долга перед Конституцией".

С соответствующим заявлением 13 апреля выступила политик Яссамин Ансари. Об этом сообщает Axios.

Демократ сообщила, что планирует подать инициативу об импичменте на следующей неделе.

"Необдуманное нанесение Гегсетом опасности военнослужащим США и неоднократные военные преступления... является основанием для импичмента и отстранения от должности", – заявила она.

К тому же Ансари, которая имеет иранские корни, призвала Кабинет Министров применить 25-ю поправку для отстранения президента США Дональда Трампа от должности из-за его "опасных заявлений" о войне.

Она обратила внимание на его пост в Truth Social, адресованный иранским лидерам, в котором он требовал открыть Ормузский пролив и подчеркнула необходимость применения 25-й поправки, подчеркивая риски для американских военных, иранского народа и глобальной безопасности.

Какие шансы на импичмент

Издание отмечает, что шансы на реализацию этих инициатив очень низкие, ведь республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, а для утверждения импичмента в Сенате нужны две трети голосов. Кроме того, правительство Трампа, сформированное преимущественно из его союзников, вряд ли поддержит применение 25-й поправки.

Издание также напоминает, что Ансари не первая, кто предлагает такую идею. Еще в прошлом году конгрессмен Шри Танедар подавал статьи импичмента против Гегсета, но голосование так и не состоялось.

Напомним, недавно, во время выступления в Белом доме, Пит Гегсет заявил, что США нанесут мощные удары по Ирану. Глава Пентагона подчеркнул, что президент США не шутит с Тегераном, и под его командованием Америка "демонстрирует силу и возвращает наш народ домой с победой".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, Соединенные Штаты и Иран совместно с группой региональных посредников ведут переговоры о возможном 45-дневном перемирии, которое может стать шагом к завершению войны. В то же время, несмотря на то, что обсуждения продолжаются, шансы на быстрое достижение соглашения остаются невысокими.

