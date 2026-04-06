США и Иран обсуждают возможность 45-дневного перемирия: что известно

Соединенные Штаты и Иран совместно с группой региональных посредников ведут переговоры о возможном 45-дневном перемирии, которое может стать шагом к завершению войны. В то же время несмотря на то, что обсуждения продолжаются, шансы на быстрое достижение соглашения остаются невысокими.

Об этом сообщает Axios ссылаясь на четыре анонимных источника. Они добавили, что соглашение должно быть двухэтапным.

По словам собеседников, вероятность достижения частичной сделки в течение следующих 48 часов является низкой. Однако эта последняя попытка считается единственным шансом избежать резкой эскалации войны, которая может включать масштабные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные – по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива.

Ранее президент США Дональд Трамп установил 10-дневный срок для достижения соглашения с Ираном, который должен был истечь в понедельник, однако позже его продлили еще на один день. По данным источников, США уже разработали план масштабной американо-израильской кампании ударов по энергетическим объектам Ирана, однако продолжение переговоров дает последний шанс на дипломатическое урегулирование.

45-дневное перемирие может стать последним шансом избежать эскалации

Сейчас переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также через прямые контакты спецпредставителя США Стивена Уиткоффа с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

В частности, обсуждается двухэтапное соглашение, первый этап которого предусматривает 45-дневное прекращение огня для согласования окончательного завершения войны, с возможностью продления этого срока при необходимости. Второй этап должен закрепить полное прекращение боевых действий.

Как отмечается в материале, несмотря на переговоры, Иран не готов уступать ключевые позиции, в частности контроль над Ормузским проливом и вопрос высокообогащенного урана. Посредники считают, что полное восстановление работы пролива и урегулирование проблемы с ураном возможно только при условии окончательного соглашения.

Время для продолжения переговоров ограничено, и следующие 48 часов рассматриваются как последняя возможность достичь договоренности и предотвратить масштабные разрушения в стране.

В то же время иранские чиновники, по крайней мере публично, продолжают занимать жесткую позицию и отказываются от любых уступок. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что ситуация в Ормузском проливе больше не вернется к довоенному состоянию, особенно для США и Израиля.

Напомним, Дональд Трамп уверен, что Штатам удастся "легко открыть Ормузский пролив, забрать нефть и заработать на этом".

Как сообщал OBOZ.UA, война на Ближнем Востоке, из-за которой Ормузский пролив и Красное море впервые одновременно заблокированы для коммерческого судоходства, влияет не только на энергетическую сферу. Существует также угроза повреждения подводных кабелей, которые передают значительную часть мирового интренет-трафика.

