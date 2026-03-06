Даже казахов и узбеков бесплатно эвакуируют: российские туристы в Катаре жалуются, что Россия их кинула. Видео

Российская туристка Радмила Ганиева, которая с 28 февраля находится на круизном лайнере в Катаре, заявила о проблемах с эвакуацией граждан РФ. По ее словам, более 200 россиян остаются на борту судна в Дохе, тогда как граждан других государств уже начали организованно вывозить. О ситуации она рассказала в видеообращении, которое распространилось в соцсетях.

История набрала популярность после публикации Ганиевой в Instagram. Она попросила пользователей сети обратить внимание на положение туристов, находящихся на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара.

Туристка также обнародовала скриншот ответа от посольства РФ и заявила, что вместо помощи получает стандартные сообщения чат-бота.

Реакция других стран

По словам туристки, на лайнере находится большая группа людей из разных государств. Часть пассажиров уже начали готовить к эвакуации после обращения их дипломатических представительств.

Ганиева рассказала, что граждане Казахстана связались со своим посольством и получили быстрый ответ. По ее словам, дипломатическое представительство в тот же день организовало эвакуацию.

"Люди из Казахстана связались со своим посольством, и посольство моментально отреагировало в этот же день. Было принято решение прислать для них большой борт в Саудовскую Аравию", – заявила она.

По ее словам, для граждан Казахстана уже оформляют визы в Саудовскую Аравию. Оттуда их должны отправить домой бесплатным авиарейсом.

Радмила также сообщила, что гражданам Узбекистана помощь организовали так же быстро. По ее словам, посольство этой страны оперативно отреагировало на обращение своих граждан.

Подробности ситуации

В то же время, как утверждает Ганиева, около 200 российских туристов остаются на борту лайнера без четкого плана эвакуации.

"Что происходит с российскими туристами? Для нас это самое обидное. Мы так же пишем в посольство в Катаре и получаем стандартную отписку из чат-бота", – сказала она.

По словам туристки, в ответе дипломатического учреждения отмечалось, что организованного вывоза россиян не предусмотрено. Пассажирам посоветовали оставаться на корабле как минимум до 7 марта.

Ганиева также сообщила, что только 5 марта пассажирам впервые с 28 февраля разрешили сойти с лайнера и выехать в город, чтобы купить лекарства и товары первой необходимости. По ее словам, помощи с эвакуацией от российского посольства люди пока не получили.

