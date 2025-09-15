Недовольны работой, зарплатами и ценами: почему россияне бегут из оккупированного Крыма

Крымчане не рады засилью россиян на полуострове. Даже те, кто приветствовал оккупационную власть, теперь недовольны приезжими из РФ. По их мнению, россияне отбирают у них работу, воду и из-за них повышаются цены на еду и недвижимость. Сами россияне покидают полуостров из-за плохой медицины, образования, отсутствия офисной работы и войны.

Хотят жить на полуострове, где не стреляют

За время оккупации Крыма с 2014 года на полуостров переехало около миллиона россиян. Часть из них тут купила недвижимость и осталась жить, часть приезжает только на лето. А еще часть – пожила на полуострове и уехала, так как ожидание и действительность оказались очень разными.

Крымские риелторы говорят, что россиян, желающих переехать на полуостров, хватает. Но далеко не все из них выдерживают жизнь в оккупированном Крыму.

"Люди мечтают о солнце, море, беззаботной жизни. Но реальность другая. Лето сменяет осень, зима, когда тут реально скучно, даже если ты живешь в Ялте или Симферополе. Если ты не работаешь, не ведешь бизнес, то тут хорошо только летом. Или это жизнь для пенсионеров, которые устали от городской суеты и решили провести остаток жизни возле моря", – говорит одна из крымских риелторов Оксана (по просьбе специалистки, ее имя изменено).

Поэтому, по словам риелтора, нередко люди после года-двух жизни на оккупированном полуострове снова продают недвижимость и возвращаются домой или же переезжают в другие города.

Одна из главных причин возвращения в РФ в последнее время – война. Россияне почему-то не хотят слышать вой сирен и взрывы в небе. Хотя их уверяют, что это лишь временно, полуостров защищен. Но опасаться прилетов и пожаров никто не хочет.

"Первый вопрос у тех, кто интересуется тут недвижимостью: а предложите нам жилье там, где не стреляют. При этом, в пожеланиях у них стоят Севастополь, Алушта, Евпатория, там, где частенько бывает громко", – уточняет Оксана.

Нет врачей и детских садиков

Еще россиянам не очень нравится уровень образования и медицины на полуострове. В Крыму не хватает врачей, нет хорошей медицинской техники, мало профессиональных хирургов, кардиологов и т.д.

Очереди в поликлиниках растягиваются на часы. Сами помещения лечебных заведений давно никто не приводил в порядок. В основном медицина тут на уровне района.

Не хватает в Крыму также спортивных сооружений и площадок, чтобы дети и подростки могли развиваться физически. Мало кружков творчества. Образование в школах также оставляет желать лучшего.

Одна семья из Подмосковья, которая несколько лет назад переехала в Ялту, не выдержала и двух лет.

"Мы поняли, что тут не сможем дать детям хорошее образование. Муж нашел работу и зарабатывал неплохо, а я занималась детьми. Но тут нет хорошей студии, где дочь могла бы учиться рисованию. Хотели отдать ее на балет, но с балетом тут не сложилось, не тот уровень. В школе еще можно учиться примерно до 5 класса. Но, чтобы получать серьезное образование для поступления в университет, уровня не хватает. Пришлось нанимать репетиторов. Сыну мы не смогли подыскать хорошую секцию футбола. Словом, мы вновь вернулись домой, теперь занимаемся продажей недвижимости в Крыму", – жалуется россиянка.

На полуострове явная нехватка не только врачей, но и учителей. Профессиональные педагоги покидают полуостров из-за низких зарплат, высоких цен, отсутствия перспектив. Также молодые родители жалуются на нехватку детских садиков.

Скучно и нет работы

Еще один фактор – отсутствие авиасообщения. Чтобы съездить в Россию в гости или отправиться куда-то путешествовать за границу, придется сутки ехать в поезде через Крымский мост, потом пересаживаться на самолет и лететь до пункта назначения. И точно так же назад.

В крымских городах проблемы с общественным транспортом и трафиком. Чаще всего пробки и тянучки наблюдаются в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Саках. Сложно заехать в эти города. Оккупационные власти построили трассу "Таврида" не для жителей полуострова, а для военных целей. А в остальных местах расширением и ремонтами дорог практически не занимаются. Не говоря уже о поселках.

Для молодежи Крым оказался скучным местом. Тут еще можно найти ночные клубы, бары, где выступают артисты, музыкальные группы. Но из-за санкций и войны приличные концерты никто тут не дает. Не ездят на полуостров и зарубежные театры.

К тому же, на полуострове не хватает роботы. Многие россияне, которые пытаются переселиться ближе к морю, не хотят работать официантами, поварами, продавцами, строителями или таксистами. Они мечтают трудиться в офисах, также же, как в России. Но офисной работы тут очень мало.

"В офисе можно работать, если ты занимаешься, например, недвижимостью. Или ты бухгалтер. Тут в основном работа сезонная, связанная с отдыхающими. Но сейчас их не так много. Либо работа в гостиницах, пансионатах, санаториях горничными, уборщицами, администраторами", – говорит Оксана.

Полуостров не резиновый

Еще одна проблема – это наличие воды. Как известно, многолетние засухи привели к тому, что водохранилища полуострова пересыхают. Оккупационные власти ничего не предпринимают и не вкладывают средства в обещанный проект опреснения воды. Учитывая, что россияне сами взорвали Каховское водохранилище, то днепровская вода в Северо-Крымский канал тоже не поступает.

Поэтому воду тут жителям подают по часам, она есть только на российских военных базах. А в перспективе, если оккупационные власти не начнут что-то делать, то вода может стать очень дорогой и дефицитной.

Для пенсионеров жизнь в оккупационном Крыму может быть более привлекательной. Но цены на продукты тут растут настолько быстро, что никакая пенсия не спасает. Российские пенсионеры ехали сюда, думая, что будут греться на солнышке, а теперь им приходится выживать. Недовольны этим и крымчане.

"Полуостров не резиновый. Они поначалу ехали сюда, как саранча, скупали недвижимость, кредиты им выдавали льготные. Из-за них поднялись цены на продукты. У нас летом всегда все дорого, но теперь и зимой также, потому что тут полно россиян. Что на базаре, что в супермаркете – все дорого. Пенсии, которые нам сначала увеличили, теперь превратились в пыль. Едва сводим концы с концами. Если у тебя нет своей земли под огород, или же свободной комнаты под сдачу отдыхающим летом, то это беда", – жалуется пенсионерка из Алушты Валентина.

Недовольны и россияне, которые переехали на Черноморское побережье.

"Мы купили тут квартиру и думали поживем на старости лет возле моря. Но тут цены, как в Москве. Про мясо мы давно уже забыли, в лучшем случае бройлерная курочка нам по карману. А так каши и овощи в сезон, даже творог редко берем. Почему крымчане такие злые на нас, я не понимаю. Это же они на базаре цены держат, а не мы. Подходишь, спрашиваешь сколько стоят груши, отвечают: "Для вас 150 рублей". Что значит для нас? Чем мы хуже местных жителей", – возмущается бывший житель Сибири, который переехал в Евпаторию.