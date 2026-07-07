Четыре страны НАТО создадут новый многосторонний оборонный механизм: что известно

Четыре страны НАТО – Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша – договорились создать новый Многосторонний оборонный механизм (Multilateral Defence Mechanism, MDM), который должен ускорить финансирование оборонных проектов, совместные закупки вооружения и развитие военного потенциала союзников. Одной из ключевых целей инициативы также является дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии.

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Об этом говорится в совместном заявлении стран-учредителей Multilateral Defence Mechanism. Его обнародовала пресс-служба правительства Великобритании.

Новый механизм призван ускорить развитие оборонной промышленности

Участники инициативы подчеркнули, что решение о создании нового механизма было принято накануне саммита НАТО в Анкаре на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в мире и последствий полномасштабной агрессии России против Украины.

В совместном заявлении Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша подтвердили намерение укреплять финансирование обороны и повышать эффективность оборонных расходов, чтобы быстрее модернизировать собственные вооруженные силы и быть готовыми к будущим угрозам.

В то же время страны отдельно подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в защите её суверенитета и противодействии российской агрессии.

Что предусматривает Многосторонний оборонный механизм

Как отмечается в документе, Multilateral Defence Mechanism (MDM) станет новой международной моделью финансирования обороны.

Предполагается, что механизм позволит:

- ускорить инвестиции в оборонную сферу;

- стимулировать совместные закупки вооружения и военной техники;

- объединить спрос союзников на критически важные оборонные возможности;

- более эффективно обеспечивать военные потребности стран, разделяющих общие ценности в области безопасности.

Участники инициативы сообщили, что уже достигли значительного прогресса в разработке модели нового механизма при поддержке более широкого круга союзников, которые помогали прорабатывать его технические параметры.

Полноценный запуск планируется к 2027 году

В заявлении отмечается, что страны намерены в ближайшее время перейти к следующему этапу – официальным переговорам о заключении соответствующего международного договора по ускоренной процедуре. Он станет правовой основой функционирования механизма.

При этом каждое государство будет проходить собственные внутренние процедуры ратификации.

Общей целью участников остается полноценный запуск Многостороннего оборонного механизма к 2027 году.

К инициативе планируется привлечь новых союзников

В ближайшие месяцы Великобритания, Нидерланды, Финляндия и Польша планируют расширить проект.

В частности, страны договорились:

- работать с ключевыми партнерами над расширением механизма и привлечением новых участников;

- осенью перейти к следующему этапу технической разработки механизма совместно с государствами, которые присоединятся к проекту;

- координировать новые подходы к международному оборонному финансированию с другими союзниками по НАТО для повышения совместимости военных возможностей и взаимодействия вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7 и 8 июля. Они обсудят усилия по прекращению войны в Украине.

По итогам саммита НАТО в Анкаре (Турция) союзники якобы назовут Россию угрозой для евроатлантической безопасности, а также пообещают выделить Украине 140 млрд евро. Эту помощь разделят поровну и выделят по 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах — но речь идет не о дополнительных средствах.

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