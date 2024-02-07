Бывший президент Чили разбился на вертолете, в стране объявили траур

Бывший президент Чили, бизнесмен-миллиардер Себастьян Пиньера погиб в результате падения своего вертолета в озеро недалеко от южного города Лаго-Ранко. Другие три человека, которые были с ним на борту, выжили.

Как пишет BBC, именно Пиньера был за штурвалом вертолета, хотя официально это не подтверждено. 74-летний политик и бизнесмен любил лично управлять летной техникой.

Тело Пиньеры было извлечено из воды чилийскими военно-морскими силами сразу после падения аппарата. В Лаго-Ранко бывший президент каждый февраль проводил отпуск со своей семьей.

В Чили был объявлен национальный траур. Преемник Пиньеры на посту президента Чили Габриэль Борич выразил свои соболезнования и пообещал, что его предшественника похоронят за государственные средства на высшем уровне.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что он "удивлен и расстроен" смертью Пиньеры. Мужчины дружили еще задолго до того, как стали президентами.

Как сообщал OBOZ.UA, охватившие Чили сокрушительные лесные пожары уже привели к гибели более 100 человек. Борьба с огнем продолжается до сих пор, а местные власти предостерегают, что количество жертв может возрасти.

Ранее в феврале, в отдаленных лесах горных хребтов Сьерра-Мадре в провинции Изабелла был обнаружен самолет Piper RPC 1234, пропавший еще в декабре прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!